Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

70 обшуків у медзакладах по всій Україні: Нацполіція проводить масштабну операцію

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
фото: Національна поліція України

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні. Поліцейські документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров’я. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

«Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з територіальними підрозділами в регіонах, прокуратурами за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України проводять комплекс заходів для фіксації протиправної діяльності та встановлення всіх причетних осіб», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється за фактами привласнення та розтрати майна (ст. 191), зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), службового підроблення (ст. 366), втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362), службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України. Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Нагадаємо, детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему привласнення бюджетних коштів, до якої причетні співробітники ряду медичних закладів та посадовці Національної служби здоровʼя. 

Теги: Національна поліція України обшук лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua