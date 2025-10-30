Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
Суд 29 жовтня обрав запобіжний захід колишньому голові «Укренерго» Володимиру Кудрицькому
фото: Слідство-інфо

29 жовтня Кудрицькому було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 

За колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РБК-Україна.

«За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень», – повідомляє видання з посиланням на власне джерело. 

Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності оприлюднена у ЗМІ інформація, що начебто Кудрицький вийшов під заставу, радниця з питань комунікацій директора Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у телеефірі підтвердила внесення застави. 

«Наскільки мені відомо, дійсно за ексочільника Укренерго було внесено заставу», – заявила вона.

Інших деталей щодо цього Сапьян не повідомила.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Це прізвище українцям стало добре відомим рік тому: нині Гринкевич є обвинуваченим у заподіянні збитків державі на 1,2 млрд грн через невиконання оборонних контрактів. Разом із Гриневичем-старшим у СІЗО майже два роки сидить і його син Роман, також за аналогічними звинуваченнями.

Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем. А саме – підписав із фірмою львівського бізнесмена договори загальною вартістю 68 млн грн на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем. Після цього державне підприємство перерахувало  підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, як стверджують правоохоронці, були привласнені.

Окремо слідство зафіксувало факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За цим епізодом Ігор Гринкевич отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (організація  шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

Станом на 2018 рік засновником та директором ТОВ «Візин Річ» було записано львів’янина Євгена Михайлюка. Саме його підпис разом із розчерком Кудрицького стоїть у згаданих договорах. Як з’ясували львівські ЗМІ, Михайлюк – це «фунт» Ігоря Гринкевича. Він покірно виконував вказівки бізнесмена. «Нормальний мужик. Він мені казав – не хвилюйся, Євгене, все буде добре. Все владнається. Ми працюємо!» –  так охарактеризував Ігоря Гринкевича ексдиректор ТОВ «Візин Річ» Михайлюк.

Інший кричущий факт: уже більше восьми років Євген Михайлюк вважається обмежено дієздатним – страждає на розлади психіки. У 2023 році суд визначив піклувальницею його дружину.

Теги: суд Володимир Кудрицький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддю Північного апеляційного господарського суду відсторонено від здійснення правосуддя до 22 листопада
Вища рада правосуддя відсторонила столичну суддю
3 жовтня, 17:49
Колишній радник Трампа отримав вирок
Колишній духовний радник Трампа зізнався у сексуальному насильстві над 12-річною дівчинкою
9 жовтня, 03:58
Богдана Львова у 2022 році було відраховано зі штату Верховного Суду після оприлюднення журналістських розслідувань
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
В Україні заборонена реєстрація торговельних марок, які відтворюють прізвища, зображення відомих осіб без їхньої згоди
Війна за прізвище і обличчя Кернеса. Партія ексмера Харкова програла суд його сину
4 жовтня, 13:00
Володимир Кудрицький (на фото зліва) проходить підозрюваним у кримінальній справі ДБР
Тендер «Укренерго» виграла фірма психічно хворого? За що ДБР «доганяє» Кудрицького Бізнес і право
28 жовтня, 19:45
Колишній мер Ірпеня вважає, що справа є політично вмотивованою і що її «зшили» на замовлення від місцевих забудовників
Суд обрав колишньому голові Ірпеня Маркушину запобіжний захід у ще одній справі
14 жовтня, 14:01
Микола Майоренко визнав провину
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
22 жовтня, 19:20
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
Вчора, 10:03
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15

Події в Україні

«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
«Укренерго» запровадило відключення світла по всій Україні
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua