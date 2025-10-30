За ексголову «Укренерго» Кудрицького внесено 13,7 млн грн застави

29 жовтня Кудрицькому було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

За колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на РБК-Україна.

«За Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн гривень», – повідомляє видання з посиланням на власне джерело.

Відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності оприлюднена у ЗМІ інформація, що начебто Кудрицький вийшов під заставу, радниця з питань комунікацій директора Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у телеефірі підтвердила внесення застави.

«Наскільки мені відомо, дійсно за ексочільника Укренерго було внесено заставу», – заявила вона.

Інших деталей щодо цього Сапьян не повідомила.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Це прізвище українцям стало добре відомим рік тому: нині Гринкевич є обвинуваченим у заподіянні збитків державі на 1,2 млрд грн через невиконання оборонних контрактів. Разом із Гриневичем-старшим у СІЗО майже два роки сидить і його син Роман, також за аналогічними звинуваченнями.

Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем. А саме – підписав із фірмою львівського бізнесмена договори загальною вартістю 68 млн грн на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, як стверджують правоохоронці, були привласнені.

Окремо слідство зафіксувало факти підробки документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За цим епізодом Ігор Гринкевич отримав підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (організація шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

Станом на 2018 рік засновником та директором ТОВ «Візин Річ» було записано львів’янина Євгена Михайлюка. Саме його підпис разом із розчерком Кудрицького стоїть у згаданих договорах. Як з’ясували львівські ЗМІ, Михайлюк – це «фунт» Ігоря Гринкевича. Він покірно виконував вказівки бізнесмена. «Нормальний мужик. Він мені казав – не хвилюйся, Євгене, все буде добре. Все владнається. Ми працюємо!» – так охарактеризував Ігоря Гринкевича ексдиректор ТОВ «Візин Річ» Михайлюк.

Інший кричущий факт: уже більше восьми років Євген Михайлюк вважається обмежено дієздатним – страждає на розлади психіки. У 2023 році суд визначив піклувальницею його дружину.