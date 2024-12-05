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В Одесі водій протягнув на дверях авто співробітника ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В Одесі водій протягнув на дверях авто співробітника ТЦК
Військовослужбовець ТЦК отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Керманич відмовився показати військово-облікові документи і почав рух авто

В Одесі чоловік протягнув співробітника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки на дверях автомобіля. Військовослужбовця ушпиталено. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СПА у фейсбуці.

Інцидент стався сьогодні, 5 грудня, у Приморському районі міста Одеси, коли співробітник військкомату виконував оповіщення цивільного населення.

«На законні вимоги показати військово-облікові документи водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого протягнув військовослужбовця на дверях транспортного засобу на значну відстань», – йдеться в повідомленні.

У результаті військовослужбовець отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою. Його ушпиталено.

У ТЦК наголосили, що особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, житель міста Полонне на Хмельниччині пропонував військовослужбовцям територіального центру комплектування $200, щоб відкупитися від мобілізації. Однак після відмови – застосував сльозогінний газ. 

Раніше на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі військкомату. 

Крім того, до суду направлено справу стосовно п'яти жителів Ворохти Івано-Франківської області, які завдали побоїв військовослужбовцю районного ТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків. 

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Теги: Одеса водій військові автомобиль ТЦК

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