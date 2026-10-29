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Богдан Бенюк оцінив вирок убивці Ірини Фаріон

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Богдан Бенюк оцінив вирок убивці Ірини Фаріон
Богдан Бенюк зізнався, чи боїться за життя через свої патріотичні погляди
фото: Іnstagram/bogdan_benuk_

Богдан Бенюк: «Довічне – це справедливо. Він убив публічну людину та ще й таку…»

Звинувачений у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко отримав справедливе покарання. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив актор театру та кіно, екснардеп Богдан Бенюк, який входив з політикинею до однієї партії.

«Це найвища міра покарання – довічне. Раніше був розстріл, але скасували, Слава Богу, а, може, й не Слава Богу. Але довічне – це справедливо. Він убив публічну людину та ще й таку, як Ірина Фаріон», – висловився актор. Водночас актор звернув увагу на судовий процес, який затягнувся на два роки: «Тільки дивно, що це два роки тягнулося. Що там робилося і чому так довго вирок виносили?» – зауважив артист.

Екснардеп зізнався, що не боїться за своє життя через власні патріотичні політичні погляди. Водночас закликав інших рівнятися на Ірину Фаріон.  «Та в нас зараз війна. І я можу іти по Києву, бомба бахне – і все. Скажуть: Бенюк загинув за що? За Україну чи як? Ясна річ, що не боюся, ми ж у своїй країні. Ще потім напишете, що Бенюк боявся. Чого боятися? Тут навіть немає про що говорити. Краще рівнятися й бути такими патріотами, як Фаріон, якої, на жаль, немає вже», – висловився він.

Богдан Бенюк також наголосив на тому, що позиція мовознавиці була не безкомпромісністю, а проявом патріотизму. «Чому безкомпромісно? Це називається патріотизм. Запитайте будь-якого москаля, як він буде захищати своє, чи поляка. А ми чомусь у себе маємо таке ставлення неоднозначне до цього. Вона правильні речі озвучувала, зараз усе те саме відбувається, про що вона говорила. Краще бути такими патріотами, як Фаріон», – сказав екснардеп.

До слова, Богдан Бенюк підтримував Ірину Фаріон, коли вона потрапила у скандал та була звільнена з посади викладача через свої висловлювання щодо військових та їхнього способу спілкування. Тоді Бенюк заявляв, що Фаріон «сказала правильну річ». На думку артиста, ті українці, які продовжує спілкуватися російською мовою, продовжують просувати «рускій мір» в Україні

Як повідомляв «Главком», 19 вересня 2024 року на ексдепутатку, мовознавицю Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Того ж дня  Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного замаху, у неї стріляв невідомий. Згодом відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин, В’ячеслав Федорович Зінченко. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначимо, 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. 20-річний обвинувачений Зінченко отримав довічне ув'язнення. Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням  суду, обвинувачений повинен відшкодувати їй 5 млн грн. 

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Теги: актор депутат Богдан Бенюк вбивство Ірина Фаріон

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