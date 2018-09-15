Ймовірний організатор нападу на Гандзюк заявив, що готовий давати свідчення



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Катерина Гандзюк

В одного підозрюваного знайшли опіки на руках, повідомив генпрокурор Луценко

Ймовірний організатор нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк заявив про готовність давати свідчення. Про це повідомив генеральний прокурор Юлій Луценко на форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) 15 вересня.

Луценко зазначив, що на ймовірного організатора вказали інші підозрювані.

«Один із цих осіб поки що мовчить. Він, за словами інших, є організатором. Він заявив про готовність давати свідчення», — сказав Луценко.

Ймовірно, йдеться про підозрюваного Сергія Торбіна, якого 13 вересня інший підозрюваний Володимир Васянович назвав організатором замаху.

Він додав, що «ставити запитання» ймовірному організатору та замовнику (про якого поки що невідомо) будуть працівники Служби безпеки України.

Також Луценко вказав, що в одного підозрюваного знайшли нові докази — опіки на руках і ємності із «відповідною речовиною».

Нагадаємо, Служба безпеки України засекретила інформацію у справі про замовників нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: Громадське