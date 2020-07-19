З’явилися нові деталі вбивства у центрі Чернівців (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі Шевченківського відділення поліції міста Чернівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті умисне вбивство

У Чернівцях азербайджанець під час сварки на вулиці застрелив людину

В суботу, 19 липня 2020 року, в Чернівцях під час вуличної сварки й штовханини, яка виникла між двома чоловіками – 58 та 54 років, один з них дістав пістолет та вистрілив. Є загиблий.

Це сталося на сходах Будинку побуту, що на вулиці Небесної Сотні біля «Оззі», повідомляє агенція АСС.

Як повідомляють очевидці, вони чули клацання, а потім чоловік впав.

У мережі також оприлюднено зафіксований на відео момент вбивства.

Увага! Відео +18

За даними Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, загиблому 58 років. Під час огляду його тіла було виявлено вогнепальне поранення в голову.

На пошуки зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції та введено в дію спеціальну поліцейську операцію.

Впродовж декількох хвилин правоохоронці встановили особу та розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.

Наразі чоловік знаходиться у відділенні поліції, правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії.

Слідчі Шевченківського відділення поліції міста Чернівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 (умисне вбивство), а також статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Чернівцях копи жорстко скрутили пенсіонера за торгівлю овочами.

Читайте також: