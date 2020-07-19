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    Кримінал

    З’явилися нові деталі вбивства у центрі Чернівців (відео)

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    Слідчі Шевченківського відділення поліції міста Чернівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті умисне вбивство - З’явилися нові деталі вбивства у центрі Чернівців (відео)
    Слідчі Шевченківського відділення поліції міста Чернівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті умисне вбивство

    У Чернівцях азербайджанець під час сварки на вулиці застрелив людину

    В суботу, 19 липня 2020 року, в Чернівцях під час вуличної сварки й штовханини, яка виникла між двома чоловіками – 58 та 54 років, один з них дістав пістолет та вистрілив. Є загиблий.

    Це сталося на сходах Будинку побуту, що на вулиці Небесної Сотні біля «Оззі», повідомляє агенція АСС.

    Як повідомляють очевидці, вони чули клацання, а потім чоловік впав. 

    У мережі також оприлюднено зафіксований на відео момент вбивства.

    Увага! Відео +18

    За даними Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, загиблому 58 років. Під час огляду його тіла було виявлено вогнепальне поранення в голову.

    На пошуки зловмисника було орієнтовано всі наряди поліції та введено в дію спеціальну поліцейську операцію.

    vb2.18.07.2020

    Впродовж декількох хвилин правоохоронці встановили особу та розшукали причетного. Ним виявився 54-річний уродженець Азербайджану, який проживає на Буковині.

    Наразі чоловік знаходиться у відділенні поліції, правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії.

    Слідчі Шевченківського відділення поліції міста Чернівці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 (умисне вбивство), а також статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, у Чернівцях копи жорстко скрутили пенсіонера за торгівлю овочами.

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