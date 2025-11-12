Головна Країна Суспільство
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Freepik

«Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК «Укренерго»»

 АТ «Полтаваобленерго» вийшло з повторною заявою про відключення Полтавської області від об'єднаної енергетичної системи України. Пресслужба обленерго спростувала попередню інформацію, передає «Главком».

«На офіційному сайті АТ «Полтаваобленерго» сьогодні була некоректно опублікована новина про те, що у Полтавської області «стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об’єднаної енергетичної системи України». Повідомляємо, що ця інформація – не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Полтавщина була і залишається частиною ОЕС України та отримує живлення як магістральною мережею НЕК «Укренерго», так і з розподільчих мереж сусідніх ліцензіатів (обленерго суміжних областей).

«Форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричиняли труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Зокрема, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам – ця проблема була оперативно вирішена», – додали у пресслужбі.

У повідомленні зазначено, що всі абоненти АТ «Полтаваобленерго» мають змогу отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, у більшості областей України знову діятимуть графіки відключень світла. Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак.

Як повідомлялося, через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, було знеструмлено частину Сум.

До слова, регіональна директорка Міжнародного комітету Червоного Хреста в Європі та Центральній Азії Аріана Бауер заявила, що критична інфраструктура, яка уможливлює надання населенню життєво необхідних послуг включно з водо- та електропостачанням, захищена згідно з міжнародним гуманітарним правом. За словами посадовиці, з наближенням зими удари по критично важливій інфраструктурі «посилюють навантаження на системи, які після декількох років російсько-українського збройного конфлікту вже працюють на межі своїх можливостей».

