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Загибель помічника Залужного: ДБР готує апеляцію щодо запобіжного заходу для офіцера

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Загибель помічника Залужного: ДБР готує апеляцію щодо запобіжного заходу для офіцера
6 листопада під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков
фото з відкритих джерел

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії загибелі Дениса Частякова

Державне бюро розслідувань і прокуратура подали апеляцію на рішення суду про запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічникові головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Сап'ян заявила, що наступним кроком правоохоронці оскаржуватимуть рішення суду щодо запобіжного заходу.

«Офіцеру апарату помічників головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру. Була спроба обрати йому запобіжний захід, але суд не обрав. Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду», – розповіла вона.

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії загибелі Дениса Частякова.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами.

Проте розглядаються і інші можливі версії:

  • убивство на замовлення спецслужб РФ;
  • убивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

У четвер, 9 листопада, у Печерському суді столиці проходив суд, де мали обрати запобіжний захід офіцеру з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному Олег Тімченку не обрали.

Теги: Валерій Залужний ДБР

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Кримінал

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