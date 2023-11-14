Загибель помічника Залужного: ДБР готує апеляцію щодо запобіжного заходу для офіцера

Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії загибелі Дениса Частякова

Державне бюро розслідувань і прокуратура подали апеляцію на рішення суду про запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічникові головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

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Сап'ян заявила, що наступним кроком правоохоронці оскаржуватимуть рішення суду щодо запобіжного заходу.

«Офіцеру апарату помічників головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру. Була спроба обрати йому запобіжний захід, але суд не обрав. Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду», – розповіла вона.

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Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії загибелі Дениса Частякова.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) вважає, що помічник головнокомандувача Збройних сил України майор Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув у результаті необережного поводження з боєприпасами.

Проте розглядаються і інші можливі версії:

убивство на замовлення спецслужб РФ;

убивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки під Києвом від вибуху гранати вдома загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков. Його син потрапив у лікарню з серйозними пораненнями.

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Згодом Залужний підтвердив загибель свого помічника.

У четвер, 9 листопада, у Печерському суді столиці проходив суд, де мали обрати запобіжний захід офіцеру з Апарату головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному Олег Тімченку не обрали.