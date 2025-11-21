Вирішено долю двох левиць, які втекли з хмельницького притулку

Левиці, які тиждень тому втекли з хмельницького притулку, передають до реабілітаційного центру

Левиць, які втекли з приватного зоокуточка на Хмельниччині, евакуюють до центру реабілітації у Південноафриканській Республіці. Про це повідомляє благодійна організація «UAnimals».

15 листопада дві левиці втекли з вольєра. Правоохоронці вилучили тварин і передали їх представникам міжнародного благодійного фонду «Порятунок диких тварин». Левиць перевезли до спеціалізованого центру реабілітації у Києві, де їм забезпечили належні умови утримання та догляд.

21 листопада тварин евакуюють до центру реабілітації диких тварин у Південноафриканській Республіці.

«Сіма та Сімба поїдуть до реабілітаційного центру в Південноафриканській Республіці, а до того житимуть у Центрі порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center). Аби вивезти їх за кордон, потрібно провести медичну діагностику. Усі ці процедури, а також послуги ветлікарки під час вилучення левиць та пальне для транспортування оплачує UAnimals», – йдеться у дописі благодійній організації «UAnimals».

Сімбу та Сіму евакуюють до центру диких тварин фото: Суспільне Хмельницький

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України правоохоронці спільно з представниками благодійній організації «UAnimals», Асоціації зоозахисних організацій України та Wild Animals Rescue Center вилучили частину тварин із притулку.

Сімба та Сіма вирушають до центру реабілітації фото: Суспільне Хмельницький

«До Центру порятунку диких тварин сьогодні передано двох левиць, лисицю, єнотовидну собаку та борсука. Вони перебуватимуть там тимчасово, доки не знайдуться для них постійні місця проживання із відповідними умовами. Наразі вирішують питання про поміщення в сприятливі умови інших тварин, які залишилися в притулку», – йдеться у повідомленні організації.

Поліція вилучила левиць і передала їх до реабілітаційного центру у Києві для безпечного утримання та догляду фото: Національна поліція України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 57-річний керівник приватного зоокуточка утримував диких тварин у неналежних умовах: приміщення не відповідали ветеринарно-санітарним нормам і не були обладнані належним чином. Також підозрюваний не мав дозвільних документів на утримання левиць.

Керівнику зоокуточка оголошено підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Нагадаємо, що левицю, яка у суботу, 15 листопада, втекла з хмельницького реабілітаційного центру для диких тварин, знайшли. У поліції Хмельницької області повідомили, левицю ввели в стан медикаментозного сну та транспортували у безпечне місце.

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання. Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Одну тварину зловили одразу, за іншою ж довелося ганятися майже цілий день.