ДБР оголосило підозру командиру батальйону через загибель 19 людей: що відомо

Офіцер підозрюється у недбалому ставленні до служби: він не забезпечив розосередження понад 100 військових та цивільних після оголошення повітряної тривоги, що призвело до удару ЗС РФ.

Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу СБУ повідомило про підозру командиру підрозділу безпілотних систем через загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних осіб внаслідок ракетно-дронового удару Збройних Сил РФ 1 листопада на території Дніпропетровської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідством встановлено, що 1 листопада офіцер, порушуючи прямі заборони та вимоги щодо розосередження особового складу, організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців.

Захід проходив у місці, де також перебувало цивільне населення. Після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та не наказав військовослужбовцям розосередитися, ігноруючи встановлені правила безпеки в умовах воєнного стану.

У цей час Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Внаслідок злочинної недбалості офіцера загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних осіб (загалом 19 загиблих). Також ще 36 військовослужбовців отримали поранення.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (Недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про утримання підозрюваного під вартою без визначення застави.

Як відомо, російська терористична армія 1 листопада вдарила по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинули військові та цивільні. Цю інформацію підтвердив 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ, передає «Главком».

«1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.