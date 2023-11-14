Міністр Галущенко розповів, коли РФ почне завдавати ударів по енергетиці

Росія очікує погіршення погодних умов в Україні

Російська Федерація, ймовірно, очікує стабільного зниження температури та погіршення погодних умов для того, щоб завдати чергових ударів по енергетиці України. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

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«Мені здається для них важливо, щоб мінус був стабільним. Тобто, якщо температура падатиме до мінуса, а потім підійматиметься до плюса, то вони будуть чекати стабільних морозів», – сказав Галущенко.

Очільник Міненерго зауважив, що під час зниження температури енергетикам важче відновлювати інфраструктуру.

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«Коли є мінусова інфраструктура, то до безпосередньої шкоди, яка завдається ударами, мінусова температура ускладнює відновлення», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, усю минулу осінь та зиму російські загарбники масово обстрілювали територію України, намагаючись атакувати об'єкти енергетики. Попри ефективну роботу ППО ЗСУ, без «прильотів» обійтися не вдалося. Тому в деякий період довелося застосовувати екстрені, а потім планові відключення світла.

Як зазначав CNN, зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів. Тому цієї зими Росії буде значно важче нашкодити українській енергосистемі.

До слова, Російська Федерація все робитиме для того, щоб залишити українців без тепла та світла, тому Україна готується до можливих ударів. Міністерство внутрішніх справ вже підготувало план дій на випадок довготривалих відключень електроенергії.