Генпрокуратура підозрює нардепку Мар'яну Безуглу в держзраді: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Народна депутатка України Мар'яна Безугла
фото з відкритих джерел

Прокурори вважають, що публічні заяви народної депутатки могли завдати шкоди діяльності українських військових

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно народної депутатки Мар'яни Безуглої, йдеться про підозру в державній зраді. Про таке на своїй сторінці поінформував народний депутат Сергій Тарута, інформує «Главком».

За словами Тарути, слідство перевіряє, чи могли публічні заяви парламентарія вплинути на розташування військ і моральний стан армії. «Генпрокуратура відкрила провадження щодо Мар'яни Безуглої за статтею про державну зраду. Йдеться про ч.2 ст.111 Кримінального Кодексу України – дії в умовах воєнного стану. Це вже не політичні дискусії – це питання безпеки держави», – написав Тарута.

Що відомо про кримінальну справу Безуглої

В Офісі генерального прокурора повідомили, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників Офісом генпрокурора було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про народну депутатку України Безуглу. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

«Наразі триває слідство, тому будь-які деталі можуть бути повідомлені лише в межах, які не зашкодять розслідуванню», – зауважили у прокуратурі.

Справу про держзраду відкрили за ухвалою суду за заявою народних депутатів Сергія Тарути та Федора Веніславського. Тоді як за розголошення таємниці – за заявою колишнього офіцера ГУР полковника Романа Червінського.

Реакція Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що порушення кримінального провадження про держзраду проти неї не обійшлося без куди більш високопоставлених осіб, ніж її колега по парламенту Сергій Тарута.

У своєму Telegram-каналі опублікувала «той пост, за який Сирський ручками нардепа і його друга Тарути намагається на мене наступати, подаючи як держзраду». Йдеться про пост від 30 серпня 2024 року, в якому написала, що військові звертаються до неї з приводу того, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нібито вирішив забрати з Вугледара воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, які понад два роки обороняли цю місцевість і добре її знали.

Безугла попереджала, що в разі виведення бійців на Вугледар чекає доля Торецька і Нью-Йорка після того, як звідти вивели 24-ту бригаду. «Таке враження, що він спеціально розхитує фронт», – йшлося в пості.

Тепер, упевнена депутатка, саме за ту публікацію їй мстять. При цьому на своїй фейсбук-сторінці нардепка опублікувала допис із короткою цитатою «Мене не злякати».

Скандали з Безуглою

Мар'яна Безугла неодноразово фігурувала у скандальних ситуаціях та відзначалася скандальними заявами. Зокрема, з критикою влади та військового керівництва держави.

  • У липні 2025 року Мар'яна Безугла опинилася в центрі скандалу через свої дії під час протестів проти змін до законодавства щодо НАБУ та САП. Нардепка посварилася з мітингувальниками під Верховної Радою на мітингу.
  • Народний депутат Ярослав Юрчишин тоді відкрито засумнівався, чи варто надавати їй доступ до державної таємниці та інформації про озброєння, і закликав оцінити її дії з етичної точки зору.
  • Також вона розповіла, що має синдром Аспергера та пояснила, як це впливає на неї. Депутатка сказала, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї – майже неможлива.

  • Безугла «наїхала» на колишню нардепку а нині військовослужбовицю, Надію Савченко за один із її наказів на фронті. Йдеться про наказ відступу, який, як вважає експертка з Верховної ради, призвів до формування наступу російських військ на Покровськ.  «У мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив «ефект доміно» прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ», – тоді написала Безугла.

    Савченко ж натомість пригадала опонентці її скандальні пости. Публічно почубилися і подали заяви одна на одну до СБУ. Розслідування ще триває.

  • 8 грудня 2025-го Безугла заявляла, що блокуватиме роботу парламенту, поки не звільнять Сирського.

  • 16 грудня Мар'яна Безугла побилася із Сергієм Тарутою, який намагався розблокувати трибуну.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві. Нардепка згадала один зі своїх найрезонансніших постів про киянина Дмитра Ісаєнка, який загинув під час російського обстрілу Києва 17 червня. У своєму дописі Безугла звинуватила чоловіка в ухиленні від військової служби та назвала його смерть «кармою».

Нардепка додала, що для неї немає «червоних ліній» у публічній комунікації. Безугла пояснила, що  продовжує висловлювати свою позицію, навіть якщо це викликає шквал критики сказавши: «Мене у вікно, а я в двері».

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла заявила, що Добропільської контрнаступальної операції нібито не існує. Вона вчергове розкритикувала головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

