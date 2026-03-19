Купив за $100 дитину і зґвалтував її: прокурори домоглися для нелюда найсуворішого покарання

Киянин за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації

Про обставини зґвалтування збоченець розповідав своїм знайомим, надсилаючи свої фото та дитини в оголеному вигляді

Київський апеляційний суд поставив крапку у справі, яка шокувала столицю: мешканця Києва засуджено до 15 років позбавлення волі – він за гроші отримав від знайомої жінки її п’ятирічну доньку для сексуальної експлуатації. Прокурори домоглися максимального терміну за інкримінованими статтями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Правоохоронці повідомляють, що обвинувачений через інтернет познайомився із жінкою та домовився з нею про передачу дитини в обмін на грошову винагороду – $100. Після того як «обмін» відбувся – засуджений зґвалтував дівчинку.

«Про обставини зґвалтування обвинувачений детально розповідав своїм знайомим, надсилаючи свої фото та дитини в оголеному вигляді, що підтверджувало цинізм його дій і повну усвідомленість злочинного наміру», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Сторона обвинувачення наполягала на призначенні максимального покарання.

«Суд першої інстанції підтримав позицію прокурора та визнав чоловіка винним, призначивши максимальне покарання – 15 років позбавлення волі із конфіскацію всього майна, крім житла», – йдеться в повідомленні.

Не погодившись із цим рішенням, обвинувачений подав апеляційну скаргу, однак безрезультатно. Ухвалою Київського апеляційного суду від 17 березня 2026 року вирок залишено без змін. Вирок набрав законної сили.

«Це той випадок, де все було свідомо і розраховано. Свідоме рішення дорослого зробити це з дитиною. Він цілеспрямовано шукав можливість вчинити злочин, домовився, заплатив і зробив це щодо дитини. Тому єдине справедливе рішення – максимальний строк покарання», – наголосив заступник генерального прокурора Віктор Логачов.

Він також додав, що у цій справі відповідальність несуть обидва дорослі. Мати свідомо передала свою рідну дитину в руки кривдника і за це також отримала 15 років позбавлення волі. Вирок вона не оскаржувала. Дівчинку було вилучено з небезпечного середовища та поміщено до центру соціально-психологічної реабілітації.

«Главком» писав, що Київський апеляційний суд посилив вирок 35-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати восьмирічного хлопчика у шкільному туалеті на Подолі. Суд першої інстанції присудив шість з половиною років позбавлення волі. Ювенальні прокурори подали апеляцію, вимагаючи більшого терміну ув'язнення.

Також прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.