Депутат від ОПЗЖ та ще двоє «посадовців» здавали окупантам учасників спротиву

У деокупованому Лимані СБУ затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру екс секретарю Олешківської міськради від забороненої партії ОПЗЖ

Служба безпеки України затримала ще двох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу України. Вони входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали агресорам чинити репресії проти українців. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру також колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, якого ворог призначив «віцемером» захопленого міста. Під час розслідування співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини зловмисників у злочинах проти державної безпеки України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у деокупованому Лимані контррозвідка Служби безпеки затримала місцеву жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з агресорами. Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване «управление труда и соцзащиты населения» в тимчасово захопленому місті.

«Перед призначенням на «посаду» її направили до окупованого Єнакієвого для проходження «ідеологічних курсів» щодо правил поширення кремлівського режиму. Після цього колаборантка намагалась сформувати «штат» псевдоустанови і проводила особисті співбесіди з потенційними «кандидатами», – додали в СБУ.

Крім того, жінка допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста. Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одного колаборанта затримано у деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині. Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації. Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також «здавав» українських активістів, зокрема учасників руху спротиву.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Також СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого «первого заместителя военно-гражданской администрации» тимчасово окупованого міста Олешки на Херсонщині. До цього він був депутатом місцевої ради від забороненої партії ОПЗЖ. Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону.

«Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті. Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України», – повідомляють у відомстві.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру.