«Зникла» Пімахова розповіла про обшук НАБУ: підозру не вручали

Чиновниця вважає слідчі дії НАБУ відносно неї помстою за подану нею заяву до Служби безпеки на Сергія Титенкова, який виявився детективом під прикриттям

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова стверджує, що співпрацює зі слідством Національного антикорупційного бюро. Про це вона зазначила телеканалу «112-Україна» після закінчення обшуку в її квартирі.» «Я надала доступ до своїх речей. Дуже уважно працівники НАБУ провели обшук. Можу



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Діна Пімахова прокоментувала обшуки НАБУ

Чиновниця вважає слідчі дії НАБУ відносно неї помстою за подану нею заяву до Служби безпеки на Сергія Титенкова, який виявився детективом під прикриттям

Перший заступник голови Державної міграційної служби Діна Пімахова стверджує, що співпрацює зі слідством Національного антикорупційного бюро.

Про це вона зазначила телеканалу «112-Україна» після закінчення обшуку в її квартирі.»

«Я надала доступ до своїх речей. Дуже уважно працівники НАБУ провели обшук. Можу сказати, що ніяких речей як не було, немає так і не може бути, тому що ніяких незаконних дій з мого боку не було. Слідчі дії закінчені. Далі буде проводитися слідство», - сказала Пімахова.

Вона також повідомила, що детективи НАБУ не вручили їй повідомлення про підозру. Водночас її адвокати викликали поліцію для того, щоб задокументувати імена присутніх під час обшуків співробітників Бюро та понятих.

Посадовець вважає слідчі дії НАБУ відносно неї помстою за подану нею заяву до Служби безпеки на Сергія Титенкова, який виявився детективом під прикриттям. «У мене є підстави розцінювати обшук як помсту за написання заяви на Сергія Титенкова», - зазначила Пімахова.

За її словами, поширені у ЗМІ її розмови з агентом НАБУ, під час яких вона називає суми хабарів, велися нею з метою викрити хабарника.»Були дії, які я проводила, щоб викрити хабарника. Це нормально. Це все задокументовано СБУ і ГПУ. Відповідно до Кримінального кодексу особа, яка заявила до моменту вчинення злочину, звільняється від кримінальної відповідальності. Тому я можу чітко сказати, що з мого боку порушень закону немає», - вважає вона.

Раніше у Державній міграційній службі заявили, що не володіють інформацією про місце перебування першого заступника голови ДМС Діни Пімахової.

Як повідомляв «Главком», співробітники Національного антикорупційного бюро України зранку 24 січня проводять обшук у першого заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової.

Як відомо, 29 листопада було затримано детектива НАБУ за провокування хабара заступниці голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій. Після цього НАБУ звинуватило ГПУ та СБУ у диверсії проти себе та САП.

Сама Пімахова заявила, що її відносини з детективом НАБУ мали товариський характер і не стосувалися роботи, однак підтвердила, що написала на нього заяву.

Директор НАБУ Артем Ситник та Спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький у підсумку домовилися з Луценком про те, що детективів групи, яка працювала над даним розслідуванням, затримано не буде. При цьому ГПУ обшукала усіх негласних агентів НАБУ, які брали участь у цій операції, виклавши пізніше відеоїхніх переговорів.

Як повідомив раніше заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, триває розслідування провадження проти Діни Пімахової.

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