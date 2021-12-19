Дитяче Євробачення-2021: хто переміг та яке місце посіла Україна

Співачка Малена з Вірменії виграла «Дитяче Євробачення», отримавши 224 бали

Переможницею дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який цьогоріч проходив у Парижі, стала учасниця від Вірменії Малена. Про це стало відомо під час заходу, який транслював, зокрема, суспільний телеканал UA: Культура.

Представниця Вірменії набрала 224 бали за підсумками оцінок професійного журі та онлайн-голосування глядачів. Малена виступила під дев'ятим номером з піснею«Qami, qami« (Вітер, вітер).

Малена співала про себе та особисту свободу, композицію не можна назвати дитячою, але жодних заборон на «дорослі» теми на конкурсі не існує. На сцену учасниця вийшла разом із танцюристами.

Юна виконавиця народилася 10 січня 2007 року у Єревані. Дівчинка мала представляти свою країну на дитячому пісенному конкурсі ще в 2020 році, але через військовий стан, оголошений в країні, і 44-денну війну Вірменія не взяла участі в ньому.

Таким чином, наступне «Дитяче Євробачення-2022» відбудеться у Вірменії.

Друге місце посіла Польща (218 балів), третє – Франція (187 балів). Також до першої п'ятірки потрапили Грузія (163 бали) та Азербайджан (151 бал).

Українка Олена Усенко виборола шосте місце зі 125 балами, випередивши учасницю з Росії на 1 бал. Дівчина виступила під 12 номером з авторською піснею «Важіль».

Всього у конкурсі взяли участь співаки та колективи з 19 країн.

До слова, нещодавно гурт Go_A похвалився гонорарами, які зросли після Євробачення.