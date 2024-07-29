У Києві вулицею Оленівською буде обмежено рух транспорту (схема)

Комунальники попередили киян про ремонтні роботи на вулиці Оленівській

Столични комунальники продовжують ремонтні роботи на вулиці Оленівській. Так із 29 липня 2024 року частково буде обмежено рух вулицею – на ділянці від вулицями Межигірської до вулиці Костянтинівської. Про це інформує КК «Київавтодор».

У комунальній корпорації зазначають, що у межах капітального ремонту дощової каналізації на цій ділянці дороги відновлюватимуть асфальтобетонне покриття.

Ремонтні роботи на вулиці Оленівській

«Київавтодор» нагадує, що капремонт було розпочато у 2023 році. Зокрема, комунальники замінили 70 метрів зливовідвідного колектора у тротуарній частині та влаштували чотири нових оглядових колодязя.

У компанії перепрошують за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту.

Також, з 26 липня до 24 серпня обмежать рух на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження діятиме на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вулиці Героїв Дніпра з вулицею Зої Гайдай до вулиці Богатирської.

До слова, столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок.