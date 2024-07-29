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У Києві вулицею Оленівською буде обмежено рух транспорту (схема)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Києві вулицею Оленівською буде обмежено рух транспорту (схема)
Вулиця Оленівська
фото: wikimedia.org

Комунальники попередили киян про ремонтні роботи на вулиці Оленівській

Столични комунальники продовжують ремонтні роботи на вулиці Оленівській. Так із 29 липня 2024 року частково буде обмежено рух вулицею – на ділянці від вулицями Межигірської до вулиці Костянтинівської. Про це інформує КК «Київавтодор».

У комунальній корпорації зазначають, що у межах капітального ремонту дощової каналізації на цій ділянці дороги відновлюватимуть асфальтобетонне покриття.

Ремонтні роботи на вулиці Оленівській
Ремонтні роботи на вулиці Оленівській

«Київавтодор» нагадує, що капремонт було розпочато у 2023 році. Зокрема, комунальники замінили 70 метрів зливовідвідного колектора у тротуарній частині та влаштували чотири нових оглядових колодязя.

У компанії перепрошують за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту.

Також, з 26 липня до 24 серпня обмежать рух на вулиці Героїв Дніпра. Обмеження діятиме на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині вулиці Героїв Дніпра з вулицею Зої Гайдай до вулиці Богатирської. 

До слова, столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок.

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Теги: дороги ремонт Київавтодор вулиця місто столиця

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