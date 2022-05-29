75-й Каннський кінофестиваль-2022 оголосив лауреатів

Фільм «Маріуполіс 2» отримав спеціальну нагороду

Каннський кінофестиваль, який щороку об’єднує любителів кіно та популярних зірок у Франції, відгримів з 17 по 28 травня 2022 року. Журі на чолі з французьким актором Венсаном Ліндоном оголосило довгоочікуваний список переможців.

До складу журі Каннського кінофестивалю у 2022 році також були залучені такі кінодіячі: актриси Ребекка Холл, Діпіка Падуконе, Нумі Рамас, Жамін Трінка, режисери Асгар Фархаді, Ладж Лі, Джефф Ніколс та Йоакім Трієр.

Хто став переможцями

«Золоту пальмову гілку» за найкращий фільм фестивалю отримав фільм «Трикутник смутку» (Triangle Of Sadness) режисера Рубена Естлунда.

Гран-прі – «Зірки опівдні» (Stars At Noon) Клер Дені та «Близько» (Close) Лукас Донт

Найкраща чоловіча роль – Сон Кан Хо за фільм «Брокер» (Broker)

Найкраща жіноча роль – Зар Амір-Ебрахімі за фільм «Священний павук» (Holy Spider)

Найкращий режисер – Пак Чхан Ук за фільм «Рішення піти» (Decision To Leave)

Приз 75-ї річниці – «Торі та Локіта» (Tori Et Lokita) Жан-П'єр і Люк Дарденн

Найкращий сценарій – Тарік Салех за фільм «Хлопець із раю» (Boy from Heaven)

Приз журі – Іа (EO) Єжи Сколимовського та «Вісім гір» (Le Otto Montagne) Шарлотти Вандермерс та Фелікса Ван Грунінгена

Золота камера (Нагорода за режисерський дебют) – «Бойовий поні» (War Pony) Райлі Кіо та Джина Гаммель

Спеціальна згадка – «План 75» (PLAN 75) Хаякава Тіє

Каннський кінофестиваль та Україна

Фільм «Маріуполіс 2» вбитого у блокадному місті режисера Мантаса Кведаравічюса отримав спеціальну нагороду у Каннах.

Нагороду фільм отримав від журі премії «Золоте око». Про це написала українська членкиня журі та режисерка Ірина Цілик.

«Спеціальний приз журі отримала стрічка «Маріуполіс 2», знята Мантасом Кведаравічусом. Цей фільм абсолютно неможливо ні з чим порівнювати, він гостро виділявся, ніби лежав на окремій полиці, бив під дих до чорноти в очах», – пояснила Ірина Цілик.

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль публічно підтримав Україну. Організатори не прийняли російську делегацію та відмовили в акредитації російським журналістам. Проте, не зважаючи на заклик українських кінодіячів припинити поширення російського продукту, організатори допустили участь російського фільму «Дружина Чайковського» в основному конкурсі.

До слова, пес Патрон отримав Каннську премію «Palm Dog Award». Цю нагороду вручають у Каннах найкращому собаці, котрий знявся у фільмі-учаснику кінофестивалю.

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