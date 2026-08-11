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Мобілізація в РФ. Зеленський розкрив плани Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мобілізація в РФ. Зеленський розкрив плани Путіна
фото: скриншот з відео

«План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну»

Сьогодні, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Була доповідь ГУР МО – Олега Іващенка – про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами – готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський додав: «План у Путіна не особливо складний: він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну – якраз усі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року, плюс ще стільки ж – на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контрактах».

Президент зазначив, що втрати росіян на території України щомісяця становлять щонайменше 30 тис. осіб, із яких 60% – убиті. За його словами, загальна чисельність окупаційної армії в Україні поступово скорочувалася завдяки активним діям українських військових, передусім ефективному застосуванню дронів.

«Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї дозволять йому затягувати війну та збільшувати російську штурмову активність», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, російські військкомати почали використовувати повістки «для уточнення даних» як інструмент для поповнення армії контрактниками. Після прибуття чоловіків до військкомату їх схиляють до підписання контракту, а ігнорування виклику загрожує низкою обмежень.

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Теги: росія мобілізація Володимир Зеленський ГУР

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