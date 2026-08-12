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На Кіровоградщині створять новий національний природний парк «Чорний Ліс»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Кіровоградщині створять новий національний природний парк «Чорний Ліс»
Зеленський підписав указ про створення національного природного парку «Чорний Ліс»
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №719/2026 про створення на території Кропивницького району Кіровоградської області природного парку 

На території Кропивницького району Кіровоградської області утворять новий національний природний парк «Чорний Ліс». Відповідний указ №719/2026 підписав Президент України Володимир Зеленський.

Головною метою заснування заповідної зони є збереження, відтворення та захист унікальних природних комплексів і об'єктів Середнього Придніпров'я, які мають особливу природоохоронну, наукову та історико-культурну цінність.

Загалом під новий національний парк планують відвести понад 13,7 тис. гектарів земель. Зокрема, понад 12,8 тис. гектарів державних лісів вилучать у підприємства «Ліси України» та передадуть у постійне користування адміністрації парку. Ще понад 865 гектарів комунальних земель водного, сільськогосподарського та лісового фонду увійдуть до його складу без вилучення у нинішніх власників.

Повноцінне формування парку триватиме кілька років. Уряд має упродовж шести місяців затвердити Положення про парк та створити його адміністрацію під керівництвом Держлісагентства. Оформлення прав на землі, встановлення меж та розробка проєкту організації території й охорони об'єкта триватимуть протягом 2027-2029 років, під які також передбачать окреме бюджетне фінансування.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів оновив правила державної підтримки індустріальних парків, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Держава компенсуватиме до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 млн грн для одного індустріального парку.

До слова, компанія «Бюро інвестиційних програм», яка є керуючою в індустріальних парках «Володимир» та «Нововолинськ», ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку.

Теги: Володимир Зеленський парк Кіровоградщина

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