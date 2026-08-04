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Зеленський погодив нові операції СБУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський погодив нові операції СБУ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч в.о. голови СБУ Олександром Покладом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент заявив про хороші результати роботи спецслужби та анонсував подальше очищення СБУ від працівників, які працюють не в інтересах України

Президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових операцій Служби безпеки України та підтримав подальші кроки з очищення відомства від працівників, які, за його словами, працюють не в інтересах держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь щодо операцій із протидії російській агресії та оцінив результати роботи спецслужби. «Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – заявив президент.

За словами глави держави, заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів йому про пріоритети роботи Служби безпеки на серпень. Президент також повідомив, що погодив подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури СБУ.

«Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну», – зазначив Зеленський.

Окрім цього, президент подякував співробітникам Служби безпеки України, які, за його словами, щоденно захищають державу та її громадян.

Нагадаємо, що служба безпеки України спільно із Силами оборони завдала ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі Росії. У спецслужбі зазначили, що операцію провели на виконання завдань президента Володимира Зеленського щодо зниження військового потенціалу держави-агресора.

За даними СБУ, у тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу.

Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань. У спецслужбі заявили, що після атаки там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, СБУ повідомила про ураження нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших НПЗ Росії.

Теги: СБУ Володимир Зеленський

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