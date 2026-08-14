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Bloomberg: Зеленський незадоволений головою НБУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: Зеленський незадоволений головою НБУ
Зеленський наразі не планує відправляти Пишного у відставку
фото: Bloomberg

Деякі висопосадовці в Україні вважають, що банк під керівництвом Андрія Пишного зробив занадто мало для підтримки економіки, яка перебуває у скрутному становищі

Президент України Володимир Зеленський дедалі більше незадоволений очільником Національного банку України Андрієм Пишним, вважаючи його занадто близьким до Міжнародного валютного фонду та недостатньо залученим до підтримки української економіки в умовах війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, додатковим фактором роздратування глави держави стали непопулярні вимоги МВФ, зокрема щодо підвищення податків, які кредитор висував в обмін на фінансову допомогу Києву.

Попри існуючу напруженість, Зеленський наразі не планує відправляти Пишного у відставку, оскільки не бачить сильних кандидатів на заміну голові НБУ, який обіймає посаду з жовтня 2022 року. У НБУ чутки про можливі розбіжності заперечили, наголосивши на ефективності регулятора.

«Питання, які ви порушили, не обговорювалися – ні з точки зору їхньої безпосередньої суті, ні з точки зору наслідків, які вони мають. Протягом повномасштабної війни НБУ продемонстрував свою ефективність у кожному зі своїх мандатів: забезпечення цінової стабільності, підтримка стабільного валютного ринку та сильної довіри до національної валюти, захист фінансової стабільності та забезпечення безперебійного функціонування банківської системи», – йдеться у заяві Нацбанку для Bloomberg.

Водночас у регуляторі підкреслили, що поточний період зростання кредитування в Україні є «найдовшим і найдинамічнішим за останні 17 років».

Джерела видання зазначають, що серед високопосадовців зростає занепокоєння через жорстку монетарну політику НБУ, яка, на їхню думку, стримує економічний розвиток. Також у президентському оточенні викликає підозру висока публічна активність Пишного та його звичка висвітлювати у соцмережах зустрічі з міжнародними партнерами.

Серед імовірних претендентів на посаду голови НБУ, за даними джерел, у політичних колах розглядають нардепа Данила Гетманцева та першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Речник президента Сергій Нікіфоров та представники МВФ ситуацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо, голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у мережі Facebook написав, що кожна  українська банкнота по-своєму документує акт суверенітету та фіксує право України самій обирати свої символи, своїх героїв і свою історію. Саме тому поява нової банкноти – особлива подія. 

За його переконанням, введення нової банкноти номіналом 2000 грн відповідає змінам в економіці й водночас додає новий образ до великої візуальної історії української державності.

Теги: банк Володимир Зеленський Андрій Пишний НБУ

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