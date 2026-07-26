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Зеленський відзначив медиків державними нагородами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський відзначив медиків державними нагородами
Глава держави зазначив, що українські лікарі працюють, незважаючи на ризики та загрози
фото: Офіс президента

«Українські медики залишаються прикладом не лише для нашого народу, але й для всього світу», – президент

Напередодні Дня медичних працівників президент України Володимир Зеленський зустрівся з бойовими й цивільними медиками, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Ви щодня працюєте там, де потреба в допомозі найважливіша, найкритичніша. Стабілізаційні пункти, лікарні прифронтових громад, операційні, реанімації, амбулаторії, «екстрена». Всюди в Україні, від районів поблизу фронту до кожної нашої громади, є допомога, без якої не буває цивілізації і не буває цивілізованості», – сказав Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що українські лікарі працюють, незважаючи на ризики та загрози, адже російські удари часто ігнорують навіть символіку медичної служби. Чимало медиків загинуло через російську агресію під час виконання свого обов’язку.

Пам’ять усіх загиблих медиків вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави наголосив, що українські медики залишаються прикладом не лише для нашого народу, але й для всього світу.

«Завдяки вам наша медицина має результати, якими ми всі можемо пишатися, які абсолютно потрібні – потрібні не тільки нашій державі. Це досвід, який точно буде в нагоді нам у відносинах зі світом після цієї війни», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні розвивається система реабілітації, яка має стати однією з найсильніших у Європі, і вже працюють сотні відповідних профільних закладів. Українські медики щодня проводять понад 17 тисяч терапевтичних сесій, що у шість разів більше, ніж на початку війни.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні розвивається сучасна система ментального здоров’я та система трансплантації.

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«Уже від початку цієї війни команди наших українських фахівців провели майже дві з половиною тисячі трансплантацій. Це не просто статистика – це все про наших людей, які отримали шанс жити, шанс на життя. Я дякую всім, хто робить таку високотехнологічну допомогу доступною саме тут, в Україні, і навіть в таких складних умовах – в умовах війни», – зауважив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, команди медиків, які евакуюють поранених з різних напрямків фронту, врятували більше ніж 80 тисяч людей.

 «Кожен український медик заслуговує на гідні умови праці: забезпечення, безпечні робочі місця, сучасне обладнання, підтримку команд і незмінну вдячність наших людей. Держава робить і буде робити для цього те, що вам необхідно», – зазначив глава держави.

Президент вручив орден Держави Герою України генеральному директорові Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергію Риженку. Він працює у галузі охорони здоров’я з 1985 року, з 2011 року – головний лікар у лікарні ім. І. І. Мечникова. Під його керівництвом медзаклад ще з весни 2014 року надає допомогу захисникам України з найскладнішими пораненнями. Відтоді у лікарні врятували понад 40 тисяч поранених.

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Глава держави вручив орден «За заслуги» ІIІ ступеня посмертно рідним лікаря Херсонської обласної інфекційної лікарні Сергія Дмитрієва. Після звільнення Херсона він одним із перших повернувся до роботи й забезпечував безперервне надання медичної допомоги. У 2025 році особисто оглянув близько тисячі пацієнтів та надав амбулаторну допомогу 300 людям. 2 липня цього року, перебуваючи на своєму робочому місці, Сергій Дмитрієв дістав несумісні з життям травми внаслідок ворожого обстрілу.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня посмертно президент вручив рідним парамедикині Середино-Будської підстанції екстреної медичної допомоги Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Христини Славської. 21 лютого цього року росіяни атакували ударним дроном автомобіль медичної допомоги під час перевезення поранених. 25-річна парамедикиня загинула на місці, а її колега дістав тяжкі травми й опіки. Того ж дня загинув і чоловік Христини Славської – працівник поліції.

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Глава держави також відзначив медиків орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «За врятоване життя». Володимир Зеленський присвоїв медикам почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України генеральному директору Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова Сергію Риженку.

24 липня президент також відзначив державними нагородами ще низку медичних працівників. Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено директора Інституту серця МОЗ України Бориса Тодурова, а орденом «За заслуги» І ступеня – начальника Військово-медичного клінічного центру Південного регіону Олександра Гуменюка. Також державні нагороди різних ступенів отримали десятки лікарів, медичних сестер, військових медиків і працівників закладів охорони здоров'я за професійну діяльність в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також присвоїв звання Героя України командиру корпусу Національної гвардії «Хартія» Ігорю Оболєнському. Найвищу державну нагороду він отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Теги: медицина лікар держава звання героя Володимир Зеленський президент державні нагороди

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