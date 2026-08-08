Зеленський назвав країни, у яких є запаси ракет для Patriot

Україна хотіла б отримати системи ППО від Ізраїлю і готова була навіть купити їх , але поки такої можливості немає

Президент розповів, хто міг би передати Україні ракети

У партнерів є запаси ракет для Patriot, які вони могли б передати Україні. Окрім США, допомогти Києву можуть Німеччина та Польща. Як інформує «Главком», про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної прессконференції з президентом Сербії Александром Вучичем.

«У кого є (ракети, – ред.)? У німців є, у поляків є. Це ті, хто можуть серйозно допомогти», – сказав президент.

За його словами, Україні допомагають ракетами Нідерланди і Нордичні країни. Однак президент не назвав кількість.

Водночас Зеленський зазначив, що Південна Корея та Японія також могли б допомогти з ППО, але вони не роблять цього через своє внутрішнє законодавство.

Також Україна хотіла б отримати системи ППО від Ізраїлю і готова була навіть купити їх , але поки такої можливості немає.

Раніше повідомлялося, що Україна домовилася зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, у липні українські сили ППО протидіяли російським атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. Упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.

Зеленський закликав партнерів прискорити передачу Україні засобів протиповітряної оборони та ракет до них. Він підкреслив, що необхідні ракети є у розпорядженні партнерів, проте їх постачання Україні залежить від ухвалення відповідних політичних рішень.

Напередодні президент США Дональд Трамп коментував можливість надання Україні додаткових систем Patriot та далекобійних ракет після відповідного прохання Володимира Зеленського. Американський лідер не пообіцяв нових поставок, натомість заявив про необхідність поповнення запасів боєприпасів у США.