Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам

«Після складання іспиту, держслужбовці нехтують культурою української мови»

Чиновники повинні постійно фільтрувати свою мову і не засмічувати її словами іншомовного походження. Це, зокрема, зазначено у законі, який утверджує сприяння розвиткові української мови через вживання замість іншомовних слів українських відповідників. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказала очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров.

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За її словами, значна і невиправдана кількість іншомовних слів аж ніяк не свідчить про досконале володіння іноземними мовами:

«Переважно це означає, що особа не володіє державною мовою і часто є ознакою інтелектуальних лінощів. Легше вжити чуже, ніж пошукати свого відповідника. Люди можуть іноземну мову вивчити за рік чи два. А свою мову треба вчити все життя. І незалежно від іспиту, її потрібно вдосконалювати».

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Як зазначила посадовиця, отримання сертифіката про володіння державною мовою не гарантує, що після іспиту особа постійно дотримуватиметься норм культури мови.

«Мова – це той інструмент, який потрібно підтримувати в «робочому» стані постійно. Наведу вам дуже гарний приклад того, як високопосадовці, які склали іспит у минулому, нині послуговуються мовою. Заступник одного з міністрів, дозвольте не називати ім’я, на іспиті без особливих проблем виконав завдання, записав чіткий і змістовний монолог. А я була присутня на одному з його публічних виступів і занотувала: «Наша команда спрямована на антихаразмент-політику. Ми розробили гайд по комунікаціях та систему бенефітів та ідемо за принципом ad hoc реагування на проблеми. А проблем багато. В умовах війни працівники релокуються і релокуються не самі, а з родинами». І далі ще був текст.

Я вірю, що і ця конкретна людина, і будь-який інший чиновник цілком можуть скласти іспит на рівень володіння державною мовою, але ж це не означає, що отримання сертифіката гарантує, що після складання іспиту ця особа буде постійно дотримуватися норм культури мови, а не послуговуватися засміченою мовою!», – розповіла Чернобров.

Проте, за її словами, претенденти, які складали 30-хвилинний іспит, не мусять знову складати іспит, перескладання за новими правилами поки що не передбачене:

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«Варто сказати про те, що іспит на рівень володіння державною мовою, це лише етап у професійному становленні будь-якої особи. Рівень володіння мовою не встановлюється раз і назавжди. Результат іспиту відображає мовленнєву компетентність особи на день складання іспиту. Усе інше залежить від тих зусиль, які особа докладатиме для того, щоб підтримувати своє уміння застосовувати державну мову для виконання службових обов’язків на високому рівні. Те, що взагалі цей іспит закладений у законі, і те, що його вдалося запустити і розвивати далі, це значна перемога україноцентричних сил, і це дуже добре.».

Чернобров наголошує: скорочення часу не позначилося на якості іспиту.

Раніше Юлія Чернобров розповіла, що змінилось у нових іспитах на знання української мови для держслужбовців.

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