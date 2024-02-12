Головна Країна Культура
search button user button menu button

Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам

Христина Петренко
glavcom.ua
Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам
Отримання сертифіката гарантує, що після складання іспиту особа буде постійно дотримуватися норм культури мови
фото ілюстративне

«Після складання іспиту, держслужбовці нехтують культурою української мови»

Чиновники повинні постійно фільтрувати свою мову і не засмічувати її словами іншомовного походження. Це, зокрема, зазначено у законі, який утверджує сприяння розвиткові української мови через вживання замість іншомовних слів українських відповідників. Про це в інтерв'ю «Главкому» сказала очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Юлія Чернобров.

За її словами, значна і невиправдана кількість іншомовних слів аж ніяк не свідчить про досконале володіння іноземними мовами:

«Переважно це означає, що особа не володіє державною мовою і часто є ознакою інтелектуальних лінощів. Легше вжити чуже, ніж пошукати свого відповідника. Люди можуть іноземну мову вивчити за рік чи два. А свою мову треба вчити все життя. І незалежно від іспиту, її потрібно вдосконалювати». 

Як зазначила посадовиця, отримання сертифіката про володіння державною мовою не гарантує, що після іспиту особа постійно дотримуватиметься норм культури мови. 

«Мова – це той інструмент, який потрібно підтримувати в «робочому» стані постійно. Наведу вам дуже гарний приклад того, як високопосадовці, які склали іспит у минулому, нині послуговуються мовою. Заступник одного з міністрів, дозвольте не називати ім’я, на іспиті без особливих проблем виконав завдання, записав чіткий і змістовний монолог. А я була присутня на одному з його публічних виступів і занотувала: «Наша команда спрямована на антихаразмент-політику. Ми розробили гайд по комунікаціях та систему бенефітів та ідемо за принципом ad hoc реагування на проблеми. А проблем багато. В умовах війни працівники релокуються і релокуються не самі, а з родинами». І далі ще був текст.

Я вірю, що і ця конкретна людина, і будь-який інший чиновник цілком можуть скласти іспит на рівень володіння державною мовою, але ж це не означає, що отримання сертифіката гарантує, що після складання іспиту ця особа буде постійно дотримуватися норм культури мови, а не послуговуватися засміченою мовою!», – розповіла Чернобров.

Проте, за її словами, претенденти, які складали 30-хвилинний іспит, не мусять знову складати іспит, перескладання за новими правилами поки що не передбачене:

«Варто сказати про те, що іспит на рівень володіння державною мовою, це лише етап у професійному становленні будь-якої особи. Рівень володіння мовою не встановлюється раз і назавжди. Результат іспиту відображає мовленнєву компетентність особи на день складання іспиту. Усе інше залежить від тих зусиль, які особа докладатиме для того, щоб підтримувати своє уміння застосовувати державну мову для виконання службових обов’язків на високому рівні. Те, що взагалі цей іспит закладений у законі, і те, що його вдалося запустити і розвивати далі, це значна перемога україноцентричних сил, і це дуже добре.».

Чернобров наголошує: скорочення часу не позначилося на якості іспиту.

Раніше Юлія Чернобров розповіла, що змінилось у нових іспитах на знання української мови для держслужбовців.

Нагадаємо, професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити.

Читайте також:

Теги: мова чиновник українська мова Павло Гриценко іспит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омбудсмен втрутився в ситуацію через порушення мовних прав громадян
Затримання Гринкевича. Мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР
23 сiчня, 08:31
Понад 65% порушень мовного закону вдалось усунути
Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон
25 сiчня, 15:19
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
11 сiчня, 18:06
Маріуша Камінського мають примусово годувати
Голодування колишного очільника МВС: польські лікарі ухвалили спірне рішення
23 сiчня, 12:54
Генерал сер Патрік виступить з промовою на Міжнародній виставці бронетехніки у Твікенгемі
Генштаб Британії оголосив попередження цивільним у разі війни з Росією
24 сiчня, 11:39
Павло Гриценко: Сьогодні небезпека для України з боку Угорщини залишається реальною
Про мову. Коли українські держслужбовці заговорять українською? культурний фронт
5 лютого, 20:30
Дехто з військових уже підготував свої скарги щодо порушення мовного законодавства
Для українських військових створять курси державної мови – Кремінь
29 сiчня, 15:40
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора
Чекав на швидку окупацію України: СБУ викрила посадовця Верховного суду (відео)
5 лютого, 15:17
Тривалість іспиту на знання державної мови скоротити зі 120 до 30 хвилин
Нові іспити на знання української мови для держслужбовців. Що змінилося
8 лютого, 14:23

Культура

Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам
Антихаразмент, гайд, релокації. Комісія зі стандартів мови дала пораду чиновникам
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
Російські мова та контекст. Психологиня попередила українців
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»
Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі»
Пам’ятку знести чи внести? Як працюватиме реєстр об’єктів культурної спадщини
Пам’ятку знести чи внести? Як працюватиме реєстр об’єктів культурної спадщини
Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення
Який вигляд має новий іспит з української мови. Роз’яснення
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду
Президент обрав двох представників до наглядової ради Українського культурного фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
17K
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
13K
Чи розуміє Угорщина небезпеку, яка нависла над нею?
9942
Найменше герцогство Європи ухвалило нове рішення щодо біженців: що зміниться для українців
9267
Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії
9252
Оборона Запорізької області: Кабмін не дав грошей на «зуби дракона»

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua