Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
«Мовний майдан» 2012 року, Львів
фото: Уніан

«Мовний фронт – це сьогодні основний фронт у боротьбі за незалежну Україну»

Україна може просити у союзників військову зброю, але ми ніколи не випросимо ззовні мову, своє історичне минуле та ментальне світосприймання. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко.

«Ми всі розуміємо, чому був Мовний майдан, чому були конституційні суди (розгляд мовних законів у Конституційному суді). Розуміємо, тому що в Україні навколо мовного питання точилася завжди дуже гостра непримиренна боротьба», – зауважив мовознавець.

На його думку, мовний фронт – це сьогодні основний фронт у боротьбі за незалежну Україну.

«Буде українськомовне середовище потужне, не підважувальне, буде сильна Україна. Ми сьогодні побачили, що навіть тоді, коли немає достатньої чи якісної зброї мілітарної, але є зброя духовна, то ми непереможні. Ми можемо стягти і випозичити, чи купити, чи випросити зброю мілітарну, але випросити мову, випросити своє історичне минуле, своє ментальне світосприймання ми не можемо. Ми є тими, ким ми є. Ми є українці, сильна нація з великою культурою, з великим історичним минулим, де було намішано всього», – зазначив Гриценко.

Він вважає, що зараз, коли українці мають свою державу і мову, вони отримали історичний шанс вибудувати державу нового європейського зразка, де будуть домінувати не технології, а мовні почуття, свідомості, історичне минуле та культура.

Водночас професор зауважив, що нині технологізація справді є інтернаціональною, але при цьому народ і особистість мають бути – національними.

«І не треба продовжувати дурити тим, чим дурили десятиліття радянського часу і до цього. Не треба нам приписувати менше братство і взагалі братство. Ми – народ окремішній, ми – народ, який здатний довести силу соціуму у побудові нової держави», – наголосив директор Інституту української мови.

Гриценко підкреслив, що потрібно поширювати більше відомостей про тих людей, які брали участь у мовних майданах та відстоювали мову в Конституційному суді, а також глибше висвітлити роль Товариства української мови.

За його словами, не можна забувати, що гальмом цієї роботи оборонців української мови виступали і «п'ята колона», і цілі політичні партії, які слугували збереженню й утвердженню російськості в Україні, присутності Росії в Україні в різній спосіб. А тоді це вилилося і в економічну залежність, коли було продано Росії підприємства, землю та засоби виробництва.

Професор переконаний, що утвердження нашої мови та українсько-центричної ідеології зрештою призведе і до рівного представлення в уряді та парламенті незрадливих українців.

«Тому що зараз, як не глянеш, то верхівка, керівництво у багатьох закладах, установах, в державі не українська. І це не йдеться про запис у паспорті. Це ідеться запис у ментальному паспорті, у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним людини», – сказав мовознавець.

Він наголосив, що не може керувати народом особистість, яка ментально не є з цим народом, не є виразником ментальності цього народу, не знає мови по-справжньому, байдужа і глуха до культури та історії народу.

«Україна відбудеться як велика, сучасна європейська держава на українсько-центричних засадах. Коли ми не допустимо вивітрювання, вимивання, відщіпування чи за регіонами, чи всередині, функціонального поля української мови і українськості. І це мають розуміти ті, хто буде себе виставляти на майбутні парламентські вибори, хто буде виставляти свою кандидатуру на президентські вибори», – підкреслив Гриценко.

Нагадаємо, Павло Гриценко розповів, що у противників української мови змінилася тактика. Зокрема, вони почали робити підступні кроки, щоб російська мова в Україні була присутня опосередковано. 

Також, за його словами, українську мову потрібно очистити від нашарування росіянізмів та англіцизмів.

Крім того, професор переконаний, що російська мова в Україні не може вважатися природною. 

Читайте також:

Теги: українська мова мова Павло Гриценко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національна програма «Англійська для кожного» дозволить підвищити рівень володіння мовою в українців
Третина дорослих українців не володіє жодною іноземною мовою – Федоров
Вчора, 03:44
Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А»
Шмигаль представив програму з популяризації англійської мови в Україні
1 листопада, 16:15
Київський медичний центр, який досі використовує у своїй назві російське слово «папа», обурює пацієнтів
Мовний омбудсмен назвав випадок, коли батька можна називати «папою»
1 листопада, 10:48

Суспільство

Екснардеп потішив мережу свіжим селфі Залужного з дружиною
Екснардеп потішив мережу свіжим селфі Залужного з дружиною
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади
У Закарпатській області оголосили траур за загиблими воїнами 128-ї бригади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
35K
Житомир затопило: пливуть автівки, у квартирах протікає стеля
25K
Закрила свій салон та пішла на фронт з батьком та братом. Згадаймо бойову медикиню Наталію Депу
7897
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7368
Професор Павло Гриценко: Не треба фантазувати, що в Україні є люди, для яких російська мова рідна
6327
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених

Новини

Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Сьогодні, 04:47
5 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Вчора, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту