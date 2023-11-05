Професор Павло Гриценко пояснив, яку зброю Україні ніколи не купити
«Мовний фронт – це сьогодні основний фронт у боротьбі за незалежну Україну»
Україна може просити у союзників військову зброю, але ми ніколи не випросимо ззовні мову, своє історичне минуле та ментальне світосприймання. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» висловив директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко.
«Ми всі розуміємо, чому був Мовний майдан, чому були конституційні суди (розгляд мовних законів у Конституційному суді). Розуміємо, тому що в Україні навколо мовного питання точилася завжди дуже гостра непримиренна боротьба», – зауважив мовознавець.
На його думку, мовний фронт – це сьогодні основний фронт у боротьбі за незалежну Україну.
«Буде українськомовне середовище потужне, не підважувальне, буде сильна Україна. Ми сьогодні побачили, що навіть тоді, коли немає достатньої чи якісної зброї мілітарної, але є зброя духовна, то ми непереможні. Ми можемо стягти і випозичити, чи купити, чи випросити зброю мілітарну, але випросити мову, випросити своє історичне минуле, своє ментальне світосприймання ми не можемо. Ми є тими, ким ми є. Ми є українці, сильна нація з великою культурою, з великим історичним минулим, де було намішано всього», – зазначив Гриценко.
Він вважає, що зараз, коли українці мають свою державу і мову, вони отримали історичний шанс вибудувати державу нового європейського зразка, де будуть домінувати не технології, а мовні почуття, свідомості, історичне минуле та культура.
Водночас професор зауважив, що нині технологізація справді є інтернаціональною, але при цьому народ і особистість мають бути – національними.
«І не треба продовжувати дурити тим, чим дурили десятиліття радянського часу і до цього. Не треба нам приписувати менше братство і взагалі братство. Ми – народ окремішній, ми – народ, який здатний довести силу соціуму у побудові нової держави», – наголосив директор Інституту української мови.
Гриценко підкреслив, що потрібно поширювати більше відомостей про тих людей, які брали участь у мовних майданах та відстоювали мову в Конституційному суді, а також глибше висвітлити роль Товариства української мови.
За його словами, не можна забувати, що гальмом цієї роботи оборонців української мови виступали і «п'ята колона», і цілі політичні партії, які слугували збереженню й утвердженню російськості в Україні, присутності Росії в Україні в різній спосіб. А тоді це вилилося і в економічну залежність, коли було продано Росії підприємства, землю та засоби виробництва.
Професор переконаний, що утвердження нашої мови та українсько-центричної ідеології зрештою призведе і до рівного представлення в уряді та парламенті незрадливих українців.
«Тому що зараз, як не глянеш, то верхівка, керівництво у багатьох закладах, установах, в державі не українська. І це не йдеться про запис у паспорті. Це ідеться запис у ментальному паспорті, у рівні володіння українським, що має бути центральним, сутнісним людини», – сказав мовознавець.
Він наголосив, що не може керувати народом особистість, яка ментально не є з цим народом, не є виразником ментальності цього народу, не знає мови по-справжньому, байдужа і глуха до культури та історії народу.
«Україна відбудеться як велика, сучасна європейська держава на українсько-центричних засадах. Коли ми не допустимо вивітрювання, вимивання, відщіпування чи за регіонами, чи всередині, функціонального поля української мови і українськості. І це мають розуміти ті, хто буде себе виставляти на майбутні парламентські вибори, хто буде виставляти свою кандидатуру на президентські вибори», – підкреслив Гриценко.
Нагадаємо, Павло Гриценко розповів, що у противників української мови змінилася тактика. Зокрема, вони почали робити підступні кроки, щоб російська мова в Україні була присутня опосередковано.
Також, за його словами, українську мову потрібно очистити від нашарування росіянізмів та англіцизмів.
Крім того, професор переконаний, що російська мова в Україні не може вважатися природною.
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