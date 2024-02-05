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Чекав на швидку окупацію України: СБУ викрила посадовця Верховного суду (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Чекав на швидку окупацію України: СБУ викрила посадовця Верховного суду (відео)
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора
фото: СБУ

Підозрюваний героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти України

СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію РФ, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію України. Про це повідомляють на Facebook-сторінці СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію України.

У розпорядженні СБУ – записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області.

«Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави. Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму», – повідомляють в СБУ.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правохоронці виявили:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
  • ⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
  • спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
  • прокремлівську літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексглава Верховного Суду Князєв вийшов з-під варти.

Колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, звільнили з-під варти під заставу. Зокрема, Князєву заборонено залишати Київ без дозволу детектива, прокурора і суду. 

Повідомляється, що жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС. 

Жительку Сумщини засудили до 6 років позбавлення волі за те, що вона прославляла окупантів, а від березня до кінця липня 2023 року здавала Росії місця дислокації ЗСУ та військової техніки. 

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Теги: СБУ прокурор чиновник розслідування Facebook суверенітет відео наступ експертиза Верховний Суд України суддя нерухомість

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