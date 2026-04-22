У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви

Ростислав Вонс
Автобус врізався в групу людей, з’їхав у кювет і перекинувся
фото: Zona Burgas

Поблизу болгарсько-турецького кордону автобус раптово почав котитися назад і в'їхав у групу людей, які стояли за ним. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє громадян України і ще 16 постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinite та Zona Burgas.

Аварія сталася на автодорозі Бургас – Малко-Тирново поблизу пункту пропуску до Туреччини. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 37 пасажирів і двоє водіїв – усі громадяни України – зупинився через відсутність пального.

Аварія сталася поблизу пункту пропуску на кордоні з Туреччиною
фото: Zona Burgas

Після того як люди вийшли з салону й зібралися позаду транспортного засобу, він раптово почав рухатися назад. За інформацією правоохоронців, автобус врізався у групу людей, після чого з'їхав у кювет і перекинувся.

Унаслідок удару двоє пасажирів загинули, ще 16 осіб, зокрема діти, отримали травми, частина з них – у важкому стані. Медики доправили шістьох постраждалих до лікарень Бургаса, ще десятьох – до центру екстреної допомоги в Малко-Тирново.

Поранених українців доправили до лікарні
фото: Zona Burgas

Місцева влада повідомила, що автобус прямував до Туреччини в межах поїздки за участю громадян України, зокрема частини біженців, які мешкають у Бургасі.

Водія транспортного засобу затримали правоохоронці Малко-Тирново. Наразі триває встановлення всіх обставин інциденту.

До слова, поблизу міста Ланьцут Підкарпатського воєводства Польщі автобус в’їхав в бар'єрну огорожу та перекинувся. У транспорті перебувало шестеро громадян України: п’ять дорослих та дев’ятирічна дівчинка. Аварія сталася у середу, 15 квітня, на автомагістралі А4 у напрямку міста Жешув.

