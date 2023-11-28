Блогер-мовознавець назвав «чарівне слово», яке вимикає російську музику у ресторанах

«Коли просиш вимкнути російське, люди часто ставлять питання: а чого це раптом?»

Письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець розповів, як ефективно попросити вимкнути російську музику у громадських місцях, зокрема закладах харчування. Він поділився власним досвідом в інтерв’ю «Главкому».

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Остап Українець розповів, як він закликає персонал вимикати музику країни-агресорки. «Після повномасштабного вторгнення достатньо просто сказати, щоби вимкнули кацапів. Якимось чином це слово справляє ефект, близький до магічного. Бо коли просиш вимкнути російське, якось частіше люди ставлять питання, а чого це раптом?» – розповів мовознавець.

Також Остап Українець додав, що просить, аби офіціанти спілкувалися з ним українською мовою, адже це його законна вимога. Проте блогер пригадав ситуацію, коли таксист розповідав йому про себе російською. «Нещодавно я їхав у таксі і ми з водієм більшість дороги спілкувалися українською. А тоді він почав розповідати щось зі свого колишнього життя у Харкові. Перемкнувся при цьому на російську. Закінчивши оповідку про життя, повернувся назад до української. Я це розумію», – наголосив мовознавець.

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Крім того, блогер поділився своєю думкою про суржик, який він вважає соціальним явищем, що сигналізує про перехідний стан мови – одне мовне середовище дуже стрімко намагається перетворитися на інше. «Соромити людей за те, що вони намагаються змінити свою базову мову – тупо», – переконаний Остап Українець.

«У нас є уявлення про те, що збірний суржик – це все, що у мові ненормативне. Крім діалектів. Та й ті, нібито, існують лише на заході країни. В інших регіонах «усьо пропало, всьо русифіковане». Почути пару речень від людини, якої ти не знаєш, не знаєш її соціального контексту, одразу назвати її мову суржиком – це те саме, що назвати будь-який головний біль менінгітом. У мові є різні стилі, тональності, говірки. Людина, яка зневажає цей факт, просто її не знає. І ставиться до мови як до набору статей у словнику», – додав мовознавець.

Нагадаємо, 13 липня цього року Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці.

Раніше повідомлялося, що львів’янка однією фразою переконала таксиста-любителя шансону у важливості української мови.