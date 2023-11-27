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Мовознавець пояснив, чому дехто з українців проти фемінітивів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовознавець пояснив, чому дехто з українців проти фемінітивів
Як зазначив Українець, наразі ставлення до фемінітивів у людей наближається до нейтрального
фото з відкритих джерел

«Багато кому близьке конотативне поле російської, де фемінізація іменників має негативний присмак»

Деякі українці не сприймають фемінітиви з декількох причин. Однією з них є те, що противники фемінітивів ніколи їх не використовували. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець.

За словами мовознавця люди, які ніколи у житті не вживали фемінітиви, матимуть з ними проблеми решту життя. Зокрема, це пов’язано з інерцією.

«Той факт, що нам знадобилося 28 років аби ухвалити стандарт мови, який відкидатиме деякі з найтупіших радянських мовних політик, багато про що свідчить. Відтак, ця інерція швидко не минеться», – зазначає письменник.

На думку мовознавця, третьою причиною є те, що деяким українцям досі близьке конотативне поле російської мови, де фемінізація іменників має негативні значення.

«Особливо часто це можна спостерегти у випадку з тими, хто або переходив з російської, або вивчав її з дитинства і добре знає. У російській мові фемінізація іменників має негативні конотації. У них слово «врачіха» не має нейтрального забарвлення. На відміну від слова «врач». Більшість українців закінчували школи зі святою вірою у те, що наші мови споріднені. По суті, братні», – пояснив блогер.

Як зазначив Українець, наразі ставлення до фемінітивів у людей наближається до нейтрального.

«Офіційні гуру української мови починають миритися з їх існуванням. І це добре. Ставлення до фемінітивів у людей наближається до нейтрального. Можна констатувати, що дискусія про фемінітиви вичерпала себе кілька років тому. Вона вже не повернеться до свого колишнього масштабу. Ми просто звикаємо до них поступово», – зауважив мовознавець.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабінет міністрів схвалив «Український правопис» у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.

Раніше Міністерство економіки внесло зміни до класифікатора професій, дозволивши за бажання використовувати фемінітиви у кадровій документації.

Як повідомлялося, в Інституті мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України вважають, що часте вживання нових фемінітивів має певні ризики.

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Теги: мова українці мовознавець українська мова блогер

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