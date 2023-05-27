Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого»
Заява прозвучала на федеральному телеканалі
Очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна. Про це він заявив у прямому ефірі програми «Місце зустрічі» на федеральному телеканалі «НТВ», фрагмент якої поширили у соціальних мережах.
Так, Надєждін заявив, що за чинної влади Росія не зможе «повернутися до Європи».
«Треба вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами і все стане на свої місця. Наступного року вибори президента – треба вибрати когось іншого, і все», – заявив Борис Надєждін, попри шок і обурення ведучих.
Нагадаємо, через те, що Путін перестав бути сакральною іконою, в ньому сумніваються всі, тому ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин своїми гострими словами намагається підняти власну вагу на внутрішньополітичному ринку в Росії.
Крім того, терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась. Політичні експерти стверджують, що таким чином Пригожин може підвищувати свою важливість серед російського суспільства.
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