Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого»

Пропагандист запропонував проголосувати на майбутніх виборах не за Путіна

Заява прозвучала на федеральному телеканалі

Очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна. Про це він заявив у прямому ефірі програми «Місце зустрічі» на федеральному телеканалі «НТВ», фрагмент якої поширили у соціальних мережах.

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Так, Надєждін заявив, що за чинної влади Росія не зможе «повернутися до Європи».

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«Треба вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами і все стане на свої місця. Наступного року вибори президента – треба вибрати когось іншого, і все», – заявив Борис Надєждін, попри шок і обурення ведучих.

Нагадаємо, через те, що Путін перестав бути сакральною іконою, в ньому сумніваються всі, тому ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин своїми гострими словами намагається підняти власну вагу на внутрішньополітичному ринку в Росії.

Крім того, терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась. Політичні експерти стверджують, що таким чином Пригожин може підвищувати свою важливість серед російського суспільства.