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Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого»
Пропагандист запропонував проголосувати на майбутніх виборах не за Путіна
фото з відкритих джерел

Заява прозвучала на федеральному телеканалі

Очільник російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін закликав обрати іншого президента РФ замість Володимира Путіна. Про це він заявив у прямому ефірі програми «Місце зустрічі» на федеральному телеканалі «НТВ», фрагмент якої поширили у соціальних мережах.

Так, Надєждін заявив, що за чинної влади Росія не зможе «повернутися до Європи».

Російський пропагандист відкрито запропонував усунути Путіна і «вибрати когось іншого» фото 1

«Треба вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною та вибудує нормальні стосунки з європейськими країнами і все стане на свої місця. Наступного року вибори президента – треба вибрати когось іншого, і все», – заявив Борис Надєждін, попри шок і обурення ведучих.

Нагадаємо, через те, що Путін перестав бути сакральною іконою, в ньому сумніваються всі, тому ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин своїми гострими словами намагається підняти власну вагу на внутрішньополітичному ринку в Росії.

Крім того, терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась. Політичні експерти стверджують, що таким чином Пригожин може підвищувати свою важливість серед російського суспільства. 

Читайте також: Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
Теги: росія вибори пропагандист

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