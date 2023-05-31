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Литва хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Литва хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
За словами політика, за воєнні злочини належить позбавлення волі на термін від 5 до 20 років або довічне
фото з відкритих джерел

Кащюнас звернувся проханням розпочати розслідування проти російських пропагандистів

Голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до генпрокурора Литви Ніди Ґрунскене з проханням розпочати розслідування за фактом можливого скоєння воєнних злочинів та закликів вчиняти злочини проти людяності та притягнути до відповідальності російських пропагандистів Володимира Соловйова та Антона Красовського. Про це Кащюнас написав у своєму Facebook.

«Ці поширювачі російської державної пропаганди системно, методично і постійно публічно закликають військове керівництво РФ та військовослужбовців і бійців скоординованих груп здійснювати поводження з людьми, забороненими міжнародним правом, та вбивство осіб, які захищені міжнародним правом в Україні», – йдеться в повідомленні. 

У своїй заяві литовський політик зазначає, що Вільнюс ухвалив зокрема закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, в якому є пункт злочинів проти людяності. До слова, Соловйов наполягає на вчиненні воєнних злочинів ще й проти інших європейських держав і націй. Зокрема, Литви. 

Посадовець пояснив, що, відповідно до 100 та 101 ст. Кримінального кодексу Литовської Республіки, за такі злочини належить позбавлення волі на термін від 5 до 20 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов пригрозив «розбити морди європейцям» та знищити Польщу ракетними ударами.

До слова, російський пропагандист Володимир Соловйов має таємну родину із двома дітьми від баскетболістки Світлани Абросимової.

 

Теги: Володимир Соловйов Литва пропагандист

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