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Митрополит Епіфаній очолив літургію вшанування пам’яті українських козаків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Митрополит Епіфаній очолив літургію вшанування пам’яті українських козаків
Митрополит Епіфаній: Український народ – це ми всі, які, подібно до клітин у тілі, складаємо його
фото: скріншот з відео

Митрополит Епіфаній на Козацьких могилах: «Пролита кров предків дала паростки для вільної України»

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить Божественну літургію у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі на Козацьких могилах. Присвячена літургія вшануванню пам’яті українських козаків, що полягли у битві під Берестечком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Митрополита Епіфанія.

Митрополит Епіфаній наголосив на давній традиції збиратися у цьому святому місці для вшанування пам'яті предків-козаків, які «боролися за права і вольності українського народу та Православної Церкви».

«Багато з них полягли тут, на цьому полі під Берестечком, яке, за образним виразом нашого Кобзаря Тараса Шевченка, почорніло від крові, пролитої за вольную волю», – зазначив Митрополит Епіфаній.

За словами Митрополита Епіфанія, той факт, що вірні автокефальної помісної Української Православної Церкви та громадяни незалежної України знову зібралися тут для молитви і богослужіння, свідчить: «ця кров тоді була пролита не даремно».

«Козаки, які тілами своїми полягли на українській землі за віру, за правду і за свободу, дали паростки для вільної України. Тієї України, яка, попри всі намагання тиранів і завойовників знищити нас – була, є та буде. Бо Україна – це наша єдина земна батьківщина, наш рідний дім», – підкреслив Митрополит.

Митрополит Епіфаній зазначив: «Український народ – це ми всі, які, подібно до клітин у тілі, складаємо його. І доки є ті, хто дбають про добро українського народу, хто любить його – він живе і житиме».

Нагадаємо, у давній київській святині – Кирилівській церкві, унікальному храмі часів Київської Русі, вперше за багато десятиліть пролунала Божественна літургія українською мовою.

Літургію очолив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Митрополит Епіфаній зазначив під час проповіді, що український народ проти волі завойовників залишався живим, зберігаючи історичне коріння дане Богом. Це коріння, про яке свідчить і цей прекрасний храм.

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Теги: Епіфаній православна церква

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Митрополит Епіфаній очолив літургію вшанування пам’яті українських козаків
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