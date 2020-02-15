Де дивитися другий півфінал національного відбору на Євробачення-2020
У другому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3
Сьогодні о 19:00 відбудеться другий півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.
Телебачення:
«UA: Перший»
«UA Культура»
СТБ.
Діджитал платформи:
Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ
Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ
YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ
Мобільний додаток suspilne.tv.
У першому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3:
- Moonzoo feat. F. M. F. Sure – Maze
- Fo Sho – Blck sqr
- Еліна Іващенко – Get Up
- Олександр Порядінскій – Savior
- Garna – Who We Are
- Khayat – Call For Love
- David Axelrod – Horizon
- Tvorchi – Bonfire
У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників.
Нагадаємо перших фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2020»
1. Група [O];
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Krutь
5. Gо-A
6. Cloudless
7. Gio
8. Assol
Підсумки суддівського голосування:
1 бал – Assol
2 бали – Gio
3 бали – Група [O]
4 бали – Katya Chilly
5 балів – Cloudless
6 балів – Gо-A
7 балів – Jerry Heil
8 балів – Krutь
Підсумки глядацького голосування:
1 бал – Assol
2 бали – [O]
3 бали – Katya Chilly
4 бали – Gio
5 балів – Cloudless
6 балів – Jerry Heil
7 балів – Gо-A
8 балів – Krutь
У підсумку за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Krutь, Gо-A, Jerry Heil.
Другий півфінал національного відбору відбудеться сьогодні, 15 лютого.
Нагадаємо, пісні учасників другого півфіналу Нацвідбору