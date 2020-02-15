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    Культура

    Де дивитися другий півфінал національного відбору на Євробачення-2020

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    Де дивитися другий півфінал національного відбору на Євробачення-2020

    У другому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3

    Сьогодні о 19:00 відбудеться другий півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.

    Телебачення:

    «UA: Перший»

    «UA Культура»

    СТБ.

    Діджитал платформи:

    Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ

    Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ

    YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ

    Мобільний додаток suspilne.tv.

    У першому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3:

    • Moonzoo feat. F. M. F. Sure – Maze
    • Fo Sho – Blck sqr
    • Еліна Іващенко – Get Up
    • Олександр Порядінскій – Savior
    • Garna – Who We Are
    • Khayat – Call For Love
    • David Axelrod – Horizon
    • Tvorchi – Bonfire

    У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників.

    Нагадаємо перших фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2020»

    1. Група [O];

    2. Jerry Heil

    3. Katya Chilly

    4. Krutь

    5. Gо-A

    6. Cloudless

    7. Gio

    8. Assol

    Підсумки суддівського голосування:

    1 бал – Assol

    2 бали – Gio

    3 бали – Група [O]

    4 бали – Katya Chilly

    5 балів – Cloudless

    6 балів – Gо-A

    7 балів – Jerry Heil

    8 балів – Krutь

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    Підсумки глядацького голосування:

    1 бал – Assol

    2 бали – [O]

    3 бали – Katya Chilly

    4 бали – Gio

    5 балів – Cloudless

    6 балів – Jerry Heil

    7 балів – Gо-A

    8 балів – Krutь

    У підсумку за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Krutь, Gо-A, Jerry Heil.

    Другий півфінал національного відбору відбудеться сьогодні, 15 лютого.

    Нагадаємо, пісні учасників другого півфіналу Нацвідбору

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