Де дивитися другий півфінал національного відбору на Євробачення-2020



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У другому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3

Сьогодні о 19:00 відбудеться другий півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Нацвідбір будуть наживо транслювати на телеканалах, радіо і Діджитал-платформах.

Телебачення:

«UA: Перший»

«UA Культура»

СТБ.

Діджитал платформи:

Сайти телеканалів «UA: Першого», «UA Культура» і СТБ

Фейсбук-сторінки «UA: Євробачення», «UA: Перший», СТБ

YouTube-канал «UA: Першого» і СТБ

Мобільний додаток suspilne.tv.

У першому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2020» виступлять 8 учасників, з яких у фінал пройде 3:

Moonzoo feat. F. M. F. Sure – Maze

Fo Sho – Blck sqr

Еліна Іващенко – Get Up

Олександр Порядінскій – Savior

Garna – Who We Are

Khayat – Call For Love

David Axelrod – Horizon

Tvorchi – Bonfire

У першому турі за право вийти у фінал відбору змагалися вісім учасників.

Нагадаємо перших фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2020»

1. Група [O];

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. Krutь

5. Gо-A

6. Cloudless

7. Gio

8. Assol

Підсумки суддівського голосування:

1 бал – Assol

2 бали – Gio

3 бали – Група [O]

4 бали – Katya Chilly

5 балів – Cloudless

6 балів – Gо-A

7 балів – Jerry Heil

8 балів – Krutь

Підсумки глядацького голосування:

1 бал – Assol

2 бали – [O]

3 бали – Katya Chilly

4 бали – Gio

5 балів – Cloudless

6 балів – Jerry Heil

7 балів – Gо-A

8 балів – Krutь

У підсумку за результатами голосування членів журі та глядачів у фінал вийшли Krutь, Gо-A, Jerry Heil.

Другий півфінал національного відбору відбудеться сьогодні, 15 лютого.

Нагадаємо, пісні учасників другого півфіналу Нацвідбору

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