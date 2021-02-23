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    «Крутий заміс 2»: воїни АТО з Вінниці стали героями серіалу

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    Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді - «Крутий заміс 2»: воїни АТО з Вінниці стали героями серіалу
    Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді
    фото: Facebook

    Через справжні розповіді героїв та солдатський гумор глядач зможе поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення

    Вінницькі ветерани АТО стали героями серіалу «Крутий заміс 2».

    Документальна стрічка розповідає про воїнів АТО, які повернулися з фронту і заснували свій бізнес. Одна із серій другого сезону присвячена трьом ветеранам з Вінниччини.

    Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді.

    Так Сергія Бондаренка вінничани вже знають як власника пасіки «Медобар». Чоловік продає не тільки мед, а й екологічні смаколики з нього (зокрема, горішки в меду).

    Наступний герой серіалу — Михайло Жилін, уродженець Донецька. З фронту приїхав до Вінниці і відкрив майстерню пончиків «Intermezzo Donuts» з логотипом Коцюбинського на упаковці.

    Тетяна Чудновець з позивним «Подоляночка» після повернення з фронту написала книжку зі спогадами про дитинство «Притаманна».

    Творці серіалу зазначають, що через справжні розповіді героїв та перчений солдатський гумор глядач зможе разом з хлопцями поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення. Перипетії післяфронтового життя ветеранів-підприємців та курйозні воєнні історії побратимів для одних стануть дієвим стимулом, а для інших – справді відвертим знайомством.

    8 серій першого сезону розповідають історії людей, які після повернення з війни започаткували власний бізнес в Києві та Київській Області.

    Нагадаємо, до ювілею Лесі Українки кінотеатри покажуть спектакль за її твором.

    Теги: АТО кіно війна Вінниця серіал гумор
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