«Крутий заміс 2»: воїни АТО з Вінниці стали героями серіалу

Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді

Через справжні розповіді героїв та солдатський гумор глядач зможе поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення

Вінницькі ветерани АТО стали героями серіалу «Крутий заміс 2».

Документальна стрічка розповідає про воїнів АТО, які повернулися з фронту і заснували свій бізнес. Одна із серій другого сезону присвячена трьом ветеранам з Вінниччини.

Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді.

Так Сергія Бондаренка вінничани вже знають як власника пасіки «Медобар». Чоловік продає не тільки мед, а й екологічні смаколики з нього (зокрема, горішки в меду).

Наступний герой серіалу — Михайло Жилін, уродженець Донецька. З фронту приїхав до Вінниці і відкрив майстерню пончиків «Intermezzo Donuts» з логотипом Коцюбинського на упаковці.

Тетяна Чудновець з позивним «Подоляночка» після повернення з фронту написала книжку зі спогадами про дитинство «Притаманна».

Творці серіалу зазначають, що через справжні розповіді героїв та перчений солдатський гумор глядач зможе разом з хлопцями поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення. Перипетії післяфронтового життя ветеранів-підприємців та курйозні воєнні історії побратимів для одних стануть дієвим стимулом, а для інших – справді відвертим знайомством.

8 серій першого сезону розповідають історії людей, які після повернення з війни започаткували власний бізнес в Києві та Київській Області.

Нагадаємо, до ювілею Лесі Українки кінотеатри покажуть спектакль за її твором.