«Крутий заміс 2»: воїни АТО з Вінниці стали героями серіалу
Через справжні розповіді героїв та солдатський гумор глядач зможе поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення
Вінницькі ветерани АТО стали героями серіалу «Крутий заміс 2».
Документальна стрічка розповідає про воїнів АТО, які повернулися з фронту і заснували свій бізнес. Одна із серій другого сезону присвячена трьом ветеранам з Вінниччини.
Після повернення додому, вони зрозуміли: можна бути корисними не тільки державі, а й своїй громаді.
Так Сергія Бондаренка вінничани вже знають як власника пасіки «Медобар». Чоловік продає не тільки мед, а й екологічні смаколики з нього (зокрема, горішки в меду).
Наступний герой серіалу — Михайло Жилін, уродженець Донецька. З фронту приїхав до Вінниці і відкрив майстерню пончиків «Intermezzo Donuts» з логотипом Коцюбинського на упаковці.
Тетяна Чудновець з позивним «Подоляночка» після повернення з фронту написала книжку зі спогадами про дитинство «Притаманна».
Творці серіалу зазначають, що через справжні розповіді героїв та перчений солдатський гумор глядач зможе разом з хлопцями поринути в їх бойові спогади та цивільне сьогодення. Перипетії післяфронтового життя ветеранів-підприємців та курйозні воєнні історії побратимів для одних стануть дієвим стимулом, а для інших – справді відвертим знайомством.
8 серій першого сезону розповідають історії людей, які після повернення з війни започаткували власний бізнес в Києві та Київській Області.
Нагадаємо, до ювілею Лесі Українки кінотеатри покажуть спектакль за її твором.