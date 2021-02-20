До ювілею Лесі Українки кінотеатри покажуть спектакль за її твором

Раніше виставу можна було побачити онлайн, тепер вона вийде на широкий екран

З наступного четверга, 25 лютого, в кінотеатрах можна буде побачити виставу «Камінний господар» за драмою Лесі Українки. Як повідомляється на сайті проєкту, вперше в Україні в прокат на великих екранах вийде саме українська вистава, захід буде присвячено 150-річчю поетеси.

В кінотеатральний прокат вистава, яку вперше представили на сцені київського Театру на Подолі майже рік тому, вийде завдяки проєкту «Театр 360 градусів». Вистава «Камінний господар» стала прем'єрною для проєкту і сьогодні розпочинає історію українського театру в кіно. Організатори переконані: це розширить театральну аудиторію в десятки разів, а великі твори авангардної та геніальної Лесі Українки побачать українці у кожному куточку країни та навіть за її межами.

«Тепер від театру не сховатися! Він навколо: вдома, у кінозалах, у вашому смартфоні, коли ви їдете у метрополітені чи гуляєте сквером… Саме про це говорить концепція 360 градусів… І нині кожен може, якщо не піти до театру у Києві, то завітати до кіно у своєму місті чи переглянути відеоверсію спектаклю онлайн там, де зручно», – розповідає продюсерка проєкту Наталія Чижова.

Зйомки відеоверсії першої вистави проєкту – «Камінний господар» – проходили на початку жовтня 2020 року в Театрі на Подолі. Екранна версія вистави Івана Уривського була створена з використанням технології 3D-сканування. Перший онлайн-показ вистави відбувся вже 17 листопада, а за 10 днів відеоверсію «Камінного господаря» переглянули понад 40 тис. глядачів.

Театральну виставу за драмою Лесі Українки можна буде переглянути у всеукраїнських мережах кіно починаючи з 25 лютого – дня народження Лесі Українки – та протягом місяця. Перший тиждень показів пройде у мережі Multiplex (з 25 лютого), а після до святкування долучається Планета Кіно (з 5 березня), Сінема Сіті (з 10 березня), мережа комунальних кінотеатрів Київкінофільм (з 19 березня), а також інші кінозали у 14 містах України. Розклади сеансів – на сайті Театру 360 градусів, у соціальних мережах проєкту, а також на офіційних ресурсах мереж кінотеатрів.

Як повідомлялося раніше, 29 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну затвердити план заходів до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.