Стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
На конкурсі Міс Всесвіт-2025 перемогу здобула 25-річна волонтерка Фатіма Бош із Мексики
Представниця Мексики Фатіма Бош прославилася через конфлікт з одним з організаторів заходу

У Таїланді відбувся міжнародний конкурс «Міс Всесвіт-2025», на якому Україну представляла Софія Ткачук. Переможницею конкурсу стала представниця Мексики Фатіма Бош. Церемонія нагородження, що відбулася в п'ятницю, зібрала учасниць з усього світу.

Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання The Philippine Star, корону найкрасивішій дівчині світу вручила володарка титулу «Міс Всесвіт-2024», данка Вікторія Тейлвіг.

Мексиканка Фатіма Бош обійшла десятки конкуренток та виборола головну корону.

Фатіма Бош із Мексики стала переможницею конкурсу «Міс Всесвіт»
Друге місце посіла Міс Таїланд Правінар Сінгх, третє – Міс Венесуела Стефані Абасалі. Далі йдуть Міс Філіппіни Ма Ахтіса Манало та Міс Кот-д'Івуар Олівія Ясе.

Представниці України Софії Ткачук не вдалося потрапити навіть у ТОП-30, хоча букмекери прогнозували їй вищий результат. До початку шоу букмекери прогнозували їй 19-те місце у рейтингу, проте очікування не виправдались.

Софія Ткачук не потрапила до ТОП-30
Відомо, що представниця України з дитинства разом із сім’єю живе за кордоном. Софія працювала в ООН, займалася волонтерством, а від початку повномасштабної війни допомогла українцям, які тікали від обстрілів.

Нагадаємо, на початку листопада на одній з церемоній перед конкурсом краси директор Міс Всесвіт Таїланд Нават Іцарагрісіл розкритикував Бош перед десятками учасниць за те, що вона не опублікувала рекламний контент. Коли вона заперечила, Іцарагрісіл викликав охорону та наказав вивести її із зали. Він також назвав дівчину «тупою».

Крім цього, представник Таїланду пригрозив дискваліфікувати тих, хто її підтримував. У відповідь Фатіма Бош вийшла з кімнати, а інші учасниці приєдналися до неї на знак солідарності. Організатори Міс Всесвіт засудили поведінку представника Таїланду та відсторонили його від роботи. Згодом той перепросив за інцидент.

До слова, переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року стала представниця Чехії Наталі Пушкінова. Крім основного титулу, журі обрало власниць звань, пов'язаних зі стихіями повітря, води та вогню.Україна вперше увійшла до ТОП-8 та здобула титул Віце Міс Земля 2025. Достойне місце у вісімці найкрасивіших жінок планети посіла уродженка міста Болград Марія Желяскова.

Теги: Таїланд конкурс Філіппіни модель букмекери

