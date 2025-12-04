Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Організатор тайського конкурсу краси подав позов про наклеп проти Фатіми Бош
фото: Photo via Facebook/Miss Universe

Представницю Мексики оранізатори конкурсу звинувачують у наклепі.

Організатори міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт» подали до суду на переможницю 2025 року Фатіму Бош. Як повідомляє «Главком», про це пише видання The Thaiger.

Представницю Мексики, як зазначається у публікації, звинувачують у наклепі. Організатори конкурсу стверджують, що розповідь Бош про інцидент у рамках одного із заходів не відповідав дійсності.

За словами дівчини, 4 листопада на неї накричав віцепрезидент тайського відділення «Міс Всесвіт» Нават Ітсарагрісіл. Він звинуватив Бош у тому, що вона не з'явилася на обов'язкові спонсорські заходи та не опублікувала у соціальних мережах спонсорські фотографії. Коли ж вона спробувала порозумітися, Ітсарагрісіл перебив її і нібито назвав її дурепою.

Організатори конкурсу, у свою чергу, стверджують, що чоловік не використав це слово. Бош продовжувала розповідати репортерам про цей випадок.

«Міс Всесвіт» є одним із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Входить до «Великої четвірки» поряд з конкурсами «Міс світу» «Міс Інтернешнл» та «Міс Земля». Переможниця має, зокрема, підписати контракт на один рік. За цей термін вона як супермодель здійснює поїздки різними країнами в рекламних та благодійних цілях.

Нагадаємо, у Таїланді відбувся міжнародний конкурс «Міс Всесвіт-2025», на якому Україну представляла Софія Ткачук. Переможницею конкурсу стала представниця Мексики Фатіма Бош.

До слова, переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року стала представниця Чехії Наталі Пушкінова. 

Читайте також:

Теги: супермодель конкурс Мексика суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Термінал «Боріваж»
Суд скасував арешт «Боріважу». Хто поклав око на один із найбільших зернових терміналів України?
28 листопада, 11:15
Мер міста Уруапан в Мексиці Карлос Мансо, якого застрелив підліток 2 листопада
Вбивство чиновника у Мексиці: стрільцем виявився 17-річний юнак
7 листопада, 01:57
Суд постановив тримати під вартою виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів
Вищий антикорупційний суд відправив Дмитра Басова з «Енергоатому» під арешт
12 листопада, 14:37
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
22 листопада, 23:44
Новій володарці титулу «Міс Земля» Наталі Пушкіновій 21 рік
Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)
6 листопада, 10:16
Житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
8 листопада, 21:15
Український турист на авто помстився за викрадення 35 тис. євро
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
20 листопада, 17:51
Керівнику притулку для тварин заборонено покидати Хмельницький
У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу
22 листопада, 13:00
Справа про поділ майна сім'ї експрезидента триває дев'ять місяців
Порошенки ділять 17 млрд. Суд знову відправив подружжя у Крижопіль
2 грудня, 11:39

Шоу-біз

Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу
Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу
Російський співак та путініст злякався ЗСУ та скасував концерти в Білгороді
Російський співак та путініст злякався ЗСУ та скасував концерти в Білгороді
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов
Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов
«Найбагатша жінка світу» та володар гран-прі Канн-2025. Кінопрем'єри тижня
«Найбагатша жінка світу» та володар гран-прі Канн-2025. Кінопрем'єри тижня
Євробачення-2026: стали відомі фіналісти Нацвідбору
Євробачення-2026: стали відомі фіналісти Нацвідбору

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua