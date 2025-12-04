Організатори конкурсу «Міс Всесвіт» судитимуться із найкрасивою дівчиною світу

Представницю Мексики оранізатори конкурсу звинувачують у наклепі.

Організатори міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт» подали до суду на переможницю 2025 року Фатіму Бош. Як повідомляє «Главком», про це пише видання The Thaiger.

Представницю Мексики, як зазначається у публікації, звинувачують у наклепі. Організатори конкурсу стверджують, що розповідь Бош про інцидент у рамках одного із заходів не відповідав дійсності.

За словами дівчини, 4 листопада на неї накричав віцепрезидент тайського відділення «Міс Всесвіт» Нават Ітсарагрісіл. Він звинуватив Бош у тому, що вона не з'явилася на обов'язкові спонсорські заходи та не опублікувала у соціальних мережах спонсорські фотографії. Коли ж вона спробувала порозумітися, Ітсарагрісіл перебив її і нібито назвав її дурепою.

Організатори конкурсу, у свою чергу, стверджують, що чоловік не використав це слово. Бош продовжувала розповідати репортерам про цей випадок.

«Міс Всесвіт» є одним із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Входить до «Великої четвірки» поряд з конкурсами «Міс світу» «Міс Інтернешнл» та «Міс Земля». Переможниця має, зокрема, підписати контракт на один рік. За цей термін вона як супермодель здійснює поїздки різними країнами в рекламних та благодійних цілях.

Нагадаємо, у Таїланді відбувся міжнародний конкурс «Міс Всесвіт-2025», на якому Україну представляла Софія Ткачук. Переможницею конкурсу стала представниця Мексики Фатіма Бош.

До слова, переможницею міжнародного конкурсу краси «Міс Земля» 2025 року стала представниця Чехії Наталі Пушкінова.