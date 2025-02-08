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«Євробачення-2025»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Євробачення-2025»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
10 виконавців змагаються за право представляти Україну на головній музичній арені в Базелі
фото з відкритих джерел

Ведучі Фіналу Нацвідбору-2025 – Тімур Мірошниченко, Марія Єфросиніна

Десять фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2025» змагаються за право представляти Україну на головній музичній арені в Базелі. Так, свої конкурсні номери у фіналі продемонструють такі артисти, як Влад Шериф, Абіє, Molodi, Future Culture, Маша Кондратенко, Khayat, Fiїnka, Krylata, Ziferblat та ДК Енергетик.

Під час нацвідбору спочатку Анна Тульєва вестиме передшоу, а далі відбудеться безпосередньо сам фінал.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут.

Зазначимо, ведучими цьогорічного нацвідбору стали Тімур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак. Організатори шоу обіцяють, що це тріо однозначно здивує.

Як повідомлялося, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Нагадаємо, що 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

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Теги: Євробачення Маша Єфросиніна

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