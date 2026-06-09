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У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено
Підвал видавництва після аварії теплотраси: книги залиті окропом та пошкоджені через вологу і температуру понад 60 градусів
фото: Павло Коробчук / Facebook

Павло Коробчук: 10 червня потрібні волонтери, щоб виносити книги з підвалу

У підвалі київського видавництва «Смолоскип» сталася комунальна аварія: прорвало теплотрасу, і впродовж п'яти годин окріп затоплював приміщення з десятками тисяч книг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис поета Павла Коробчука у Facebook.

Через аварію книги у підвалі опинилися під водою – рівень сягав висоти колін. Частина видань, яка безпосередньо не намокла, продовжує псуватися: у приміщенні зберігається висока вологість і температура повітря близько 60 градусів, що руйнує папір та палітурки.

У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено фото 1

Станом на момент публікації потік гарячої води вдалося зупинити, воду відкачують, температура повільно спадає. Павло Коробчук, який першим повідомив про НП, зазначив, що встиг винести кілька десятків пакунків з книжками серії Юрія Лавріненка та відчинити вікна для провітрювання – дістатися до них крізь завали у розпеченій вологій парі було вкрай важко.

У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено фото 2

«Катастрофа у видавництві «Смолоскип». Прорвало теплотрасу і 5 годин кип'ятком заливало підвали з десятками тисяч книжок», – написав він.

Волонтери потрібні вже 10 червня

Коробчук закликав усіх небайдужих долучитися до порятунку книг з підвалу 10 червня. Детальнішу інформацію про збір коштів та організацію допомоги мають оприлюднити окремо. Врятувати вдасться, за його словами, далеко не все.

«Смолоскип» – одне з найстаріших і найавторитетніших українських видавництв. Засноване 1967 року в Балтиморі українськими емігрантами, воно публікувало дисидентську та правозахисну літературу, твори репресованих авторів – Василя Стуса, Ліни Костенко, Євгена Сверстюка, Миколи Хвильового. Після здобуття незалежності видавництво перенесло діяльність до Києва. Саме тут у 1994 році стартував літературний конкурс «Смолоскип», серед перших лауреатів якого – Сергій Жадан.

Нагадаємо, українські видавництва і без того працюють в умовах тиску: за даними дослідження Українського інституту книги за 2025 рік, тиражі книг скорочуються попри зростання кількості видавців. До слова, у травні 2024 року росіяни завдали ракетного удару по друкарні харківського видавництва Vivat, внаслідок чого загинули 19 людей.

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Теги: Київ катастрофа книги конкурс аварія потоп Сергій Жадан

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У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено
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