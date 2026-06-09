У видавництві «Смолоскип» прорвало теплотрасу: десятки тисяч книг пошкоджено

Підвал видавництва після аварії теплотраси: книги залиті окропом та пошкоджені через вологу і температуру понад 60 градусів

Павло Коробчук: 10 червня потрібні волонтери, щоб виносити книги з підвалу

У підвалі київського видавництва «Смолоскип» сталася комунальна аварія: прорвало теплотрасу, і впродовж п'яти годин окріп затоплював приміщення з десятками тисяч книг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис поета Павла Коробчука у Facebook.

Через аварію книги у підвалі опинилися під водою – рівень сягав висоти колін. Частина видань, яка безпосередньо не намокла, продовжує псуватися: у приміщенні зберігається висока вологість і температура повітря близько 60 градусів, що руйнує папір та палітурки.

Станом на момент публікації потік гарячої води вдалося зупинити, воду відкачують, температура повільно спадає. Павло Коробчук, який першим повідомив про НП, зазначив, що встиг винести кілька десятків пакунків з книжками серії Юрія Лавріненка та відчинити вікна для провітрювання – дістатися до них крізь завали у розпеченій вологій парі було вкрай важко.

«Катастрофа у видавництві «Смолоскип». Прорвало теплотрасу і 5 годин кип'ятком заливало підвали з десятками тисяч книжок», – написав він.

Волонтери потрібні вже 10 червня

Коробчук закликав усіх небайдужих долучитися до порятунку книг з підвалу 10 червня. Детальнішу інформацію про збір коштів та організацію допомоги мають оприлюднити окремо. Врятувати вдасться, за його словами, далеко не все.

«Смолоскип» – одне з найстаріших і найавторитетніших українських видавництв. Засноване 1967 року в Балтиморі українськими емігрантами, воно публікувало дисидентську та правозахисну літературу, твори репресованих авторів – Василя Стуса, Ліни Костенко, Євгена Сверстюка, Миколи Хвильового. Після здобуття незалежності видавництво перенесло діяльність до Києва. Саме тут у 1994 році стартував літературний конкурс «Смолоскип», серед перших лауреатів якого – Сергій Жадан.

Нагадаємо, українські видавництва і без того працюють в умовах тиску: за даними дослідження Українського інституту книги за 2025 рік, тиражі книг скорочуються попри зростання кількості видавців. До слова, у травні 2024 року росіяни завдали ракетного удару по друкарні харківського видавництва Vivat, внаслідок чого загинули 19 людей.