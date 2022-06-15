16-річна українська спортсменка в Угорщині підняла прапор «Азова» на п’єдесталі (відео)

Боксерка розгорнула прапор полку на церемонії вручення медалей

16-річна українка Діана Петренко, яка на міжнародному турнірі з боксу Bornemissza-2022 в Угорщині посіла друге місце, на п'єдесталі під час нагородження розгорнула прапор полку «Азов», щоб підтримати наших героїчних захисників. Про це повідомив командир 2-го батальйону «Азов» Дмитро Кухарчук у своєму Telegram.

Діана з Черкас, вихованка «Національного корпусу», своїм вчинком висловила подяку легендарним «азовцям», які до останнього захищали Маріуполь від російських окупантів, і зараз разом з іншими воїнами з «Азовсталі» перебувають в полоні у загарбників.

Також молода спортсменка, вихованка тренера з боксу Сергія Золотаренка, віддала данину поваги пам'яті бійця полку «Азов» Сергія Амброса, ім'я якого в її рідному місті носить спортивний зал Ambroscrossfight Sportclub, в якому тренується дівчина.

Зазначається, що під час вручення медалей, коли Діана розгорнула прапор полку, одна з представників організаторів турніру або федерації підійшла до українки із зауваженням, розповів журналіст Василь Танкевич у своєму Facebook.

Спортсменка спочатку проігнорувала її наполегливу вимогу, проте після таки була змушена згорнути прапор.

«Але яке це вже має значення? Діана своїм вчинком все одно змогла нагадати світові про українських героїв, які, віримо, повернуться додому живими», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, нещодавно терорист Пушилін пояснив, навіщо Росія знищила «Азовсталь».

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