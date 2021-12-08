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    Співак Дорн визначився: попри війну, виступатиме для російської публіки (відео)

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    Артист визнав, що продовжує гастролювати Росією - Співак Дорн визначився: попри війну, виступатиме для російської публіки (відео)
    Артист визнав, що продовжує гастролювати Росією
    фото скріншот відео

    «За фактом, між Україною та Росією відбувається війна... Це повний п**дець», – заявив музикант

    Музикант Іван Дорн, якого так облюбували в Росії, розповів, що досі не може змиритися з війною на Донбасі і тим, що частина областей не належить Україні. Про це музикант заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону відповідаючи на питання, як він сприйняв початок війни 2014 року.

    «Я це сприймаю як повний п**дець, якщо чесно. У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму. Те, що на Донбасі йде військовий конфлікт, і те, що, за фактом, між Україною та Росією відбувається війна... Це повний п**дець. Ось що я відчуваю», – заявив музикант.

    При цьому Дорн визнав, що продовжує гастролювати Росією, але наголосив, як і більшість виконавців, що виступають у Росії, що за кордоном залишається українським артистом.

    «Я – артист. Для мене музика – життя. І я ділюся нею з усіма, хто побажає. Це головний момент для мене і навіть для тих, хто мене зовсім не сприймає. Я виступаю за музичне майбуття. Не просто мікрофон, не просто сцена, а рупор, який каже: Вірте у своє Я і у незалежність кожного окремо», – зазначив Дорн.

    Слухати з 59 хв:

    Тим часом, Софія Ротару догоджала публіці на російській «Пісні року».

    Також опальна українська співачка Таїсія Повалій розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та змушена заробляти гроші за кордоном.

    Раніше співачка Ані Лорак, котра вже довгий час працює у Росії, поскаржилася на цькування, якого вона зазнала на Батьківщині.

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    Теги: Росія війна музика незалежність Иван Дорн артист
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    Співак Дорн визначився: попри війну, виступатиме для російської публіки (відео)