Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Мережко: «У Конституції йдеться про інше єдине громадянство – тобто в Україні не може бути громадянства областей або міст»

Конституція України не забороняє множинне громадянство, заявив в інтерв'ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

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«До Конституції не треба вносити жодних змін. У Конституції йдеться про інше єдине громадянство – тобто в Україні не може бути громадянства областей або міст. Це не стосується заборони множинного громадянства, це абсолютно неправильна інтерпретація», – зазначив він.

Мережко додав, що Україна на шляху до вступу в Європейський Союз, де вже передбачене громадянство ЄС. «Треба керуватися Конституцією, зокрема засадами рівності усіх громадян. Закон, який обмежує громадянина України в правах, є антиконституційним і порушує його засадничі права», – наголосив він.

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Олександр Мережко заявив, що якщо людина вже стала громадянином країни, то вона несе обов'язки і має права у всій повноті.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт про множинне громадянство дозволить отримати його людям з певної категорії країн у спрощеному порядку. Олександр Мережко зазначив, що у переліку в основному фігурують країни ЄС – він назвав це логічним, оскільки Україна буде членом Євросоюзу і ці країни є найближчими союзниками. Голова комітету додав, що зараз відбувається дискусія щодо включення в цей перелік і Ізраїлю – за його словами, йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський. За словами Олександра Мережка, одна з головних цілей документа – охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на нашому боці.

До слова, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.