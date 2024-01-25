Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн
Мережко наголосив, що Конституція України не забороняє множинне громадянство
фото з відкритих джерел

Мережко: «У Конституції йдеться про інше єдине громадянство – тобто в Україні не може бути громадянства областей або міст»

Конституція України не забороняє множинне громадянство, заявив в інтерв'ю «Главкому» голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«До Конституції не треба вносити жодних змін. У Конституції йдеться про інше єдине громадянство – тобто в Україні не може бути громадянства областей або міст. Це не стосується заборони множинного громадянства, це абсолютно неправильна інтерпретація», – зазначив він.

Мережко додав, що Україна на шляху до вступу в Європейський Союз, де вже передбачене громадянство ЄС. «Треба керуватися Конституцією, зокрема засадами рівності усіх громадян. Закон, який обмежує громадянина України в правах, є антиконституційним і порушує його засадничі права», – наголосив він.

Олександр Мережко заявив, що якщо людина вже стала громадянином країни, то вона несе обов'язки і має права у всій повноті.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт про множинне громадянство дозволить отримати його людям з певної категорії країн у спрощеному порядку. Олександр Мережко зазначив, що у переліку в основному фігурують країни ЄС – він назвав це логічним, оскільки Україна буде членом Євросоюзу і ці країни є найближчими союзниками. Голова комітету додав, що зараз відбувається дискусія щодо включення в цей перелік і Ізраїлю – за його словами, йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський. За словами Олександра Мережка, одна з головних цілей документа – охопити тих українців, які зараз проживають за кордоном, і тих іноземців, що воюють на нашому боці. 

До слова, у грудні 2021 року Володимир Зеленський вже вносив до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. 

Читайте також: Множинне громадянство: чому зараз і кому давати? Пояснює соратник президента
Теги: Конституція закон Україна громадянство Європейський союз Олександр Мережко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нам потрібні артилерія, постріли для неї, дрони і навчені люди»
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
10 сiчня, 15:57
Російські загарбники 2 січня масованим ракетним обстрілом завдали удару по Києву
Військовий експерт пояснив, як ворог готував масовані атаки на українські міста
4 сiчня, 13:09
Фінляндія наступного року планує заборонити імпорт російського зрідженого газу
Одна з країн ЄС має намір зупинити імпорт російського зрідженого газу
5 сiчня, 16:32
Украина продолжает получать поддержку от союзников
Три мифа о Западной помощи для Украины
17 сiчня, 12:22
Президенту вдалося змінити ситуацію на користь України, про яку американці почали забувати після контрнаступу ЗСУ та Ізраїлю
Лідерка «Голосу» розказала, якого ефекту домігся Зеленський під час останнього візиту до США
12 сiчня, 22:00
Найбільше від потопу через руйнацію греблі Каховської ГЕС постраждали жителі Олешківської та Голопристанської громад – Херсонська ОВА
Загиблі через підрив Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків – влада Голої Пристані
12 сiчня, 18:37
Стефан Сежурне прибув до Києва потягом
До Києва прибув новий глава МЗС Франції (фото)
13 сiчня, 12:20
За словами помічників президента США, Україна вичерпає певні можливості ППО і артилерії в найближчі тижні
Помічники Байдена попередили Конгрес про наслідки блокування допомоги Україні
20 сiчня, 22:55
Чай із жасмином може бути небезпечним
До України потрапив чай, від якого можна задихнутися і померти
20 сiчня, 15:21

Суспільство

Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття
Україна офіційно дозволила брати домашніх улюбленців в укриття
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн
Соратник президента заперечив, що Конституція забороняє громадянам України мати паспорти інших країн
Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон
Мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон
Україна збудує чотири атомні реактори: міністр енергетики повідомив деталі
Україна збудує чотири атомні реактори: міністр енергетики повідомив деталі
У роботі системи «Шлях» та національного оператора «Укрпошта» стався збій
У роботі системи «Шлях» та національного оператора «Укрпошта» стався збій
Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Як змінився президент
Володимиру Зеленському виповнилось 46 років. Як змінився президент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
44K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
43K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
34K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
25K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
19K
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак

Новини

День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Вчора, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua