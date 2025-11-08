Керівник львівського хору «Гомін» став заслуженим артистом України

Відзначення артистів відбулося напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Головному хормейстерові Львівської опери, художньому керівнику Львівського муніципального хору «Гомін» Вадимові Яценку присвоїли звання «Заслужений артист України». Як інформує «Главком», відповідний указ президент України підписав 6 листопада.

Відзначення артистів відбулося напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який припадає на неділю, 9 листопада.

«За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю присвоїти почесне звання «Заслужений артист України» Яценку Вадиму Руслановичу – головному хормейстерові Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької», – зазначено в документі.

Тим самим указом акторові Національного академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької Олександру Норчуку присвоїли звання «Народного артиста України».

Заслуженим артистом також став викладач Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Микола Головчак.

А заступник генерального директора Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Степан Стасюк став заслуженим діячем культури.

Молодшого наукового співробітника Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Дмитра Ганжу, який загинув на війні, посмертно нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Як відомо, «Гомін» – львівський муніципальний хор, заснований у 1988 році. У 2024 році він був визнаний найкращим хором України за версією «Укрінформ».

Основним каталізатором «вибуху» популярності стали соціальні мережі – перш за все TikTok та Instagram. Відео хору, де вони виконують пісню Цей сон (автор – Степан Гіга) акапельно, зібрало мільйони переглядів.

Раніше український поет-пісняр, продюсер Євген Рибчинський, син легендарного поета Юрія Рибчинського, підняв тему порушення авторських прав в українському шоубізнесі. Зокрема Рибчиснький-молодший навів приклади піратства: співачка Тоня Матвієнко та хор «Гомін» виконували пісні, на які не отримували прав.