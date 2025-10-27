Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Мандзюк та Терен часто з'являлися разом на різних заходах
фото: Instagram/elena_mandziuk

Інфлюєнсерка Олена Мандзюк та захисник України Олександр Терен були друзями упродовж останніх років

Блогерка Олена Мандзюк заблокувала ветерана, головного героя шоу «Холостяк-13» Олександра Терена Будька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі інфлюєнсерки.

Мандзюк, на яку лише в Instagram підписані понад мільйон фолловерів, повідомила в Threads - вона більше не спілкується з Тереном. Олена показала скриншот сторінки Олександра в Instagram, на якому видно – саме блогерка заблокувала профіль ветерана. «Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось», – написала Мандзюк.

Публікація блогерки Мандзюк про ветерана Терена
Публікація блогерки Мандзюк про ветерана Терена
скриншот: Threads/elena_mandziuk

Публікація стала несподіванкою для багатьох користувачів соцмереж. Деякі з них не промовчали та прокоментували пост Мандзюк. Відповідати на запитання блогерка не стала.

  • Двояке відчуття... "З повагою до себе залишу без коментарів", але при цьому зроблю пост, щоб люди думали гадали!
  • Люди мають повне право на власну думку.
  • Єдине, що допомагало сприймати його після побаченого в проєкті це ваше ставлення. Була надія, що я помиляюсь і він може бути хорошою людиною.
Коментарі під дописом блогерки Олени Мандзюк про ветерана Олександра Терена
Коментарі під дописом блогерки Олени Мандзюк про ветерана Олександра Терена
скриншот: Threads/elena_mandziuk

На момент написання новини, Олександр Терен в соцмережах не відреагував на гучну заяву своєї вже колишньої подруги. Ветеран активно готується до міжнародних змагань Oceanman. Втім, на певні проблеми Терен все ж натякнув: «Сподіваюсь, там вдасться знайти відповіді на свої внутрішні питання», – зазначив Терен.

У своєму Instagram Олександр Терен не згадує про колишню подругу, яка його заблокувала
У своєму Instagram Олександр Терен не згадує про колишню подругу, яка його заблокувала
фото: Instagram/tsvit_terenu

Знайомство між Оленою та Олександром відбулося на етапі, коли він ще не був широко відомим глядачам «Холостяка». Мандзюк згадувала, що Терен саме підписався на її Instagram-акаунт першим, після чого вони почали спілкуватися. Пізніше, уже під час участі Олександра у романтичному телевізійному проєкті, їхня комунікація стала частіше помітною – на заходах, у соціальних мережах, через спільну волонтерську, громадську діяльності.

Олена неодноразово заявляла, що між ними лише дружба. Зі свого боку, Олександр зазначав: «У нас спільне бачення життя, спільні ідеї… Але ми не у стосунках. Ми доволі близько спілкувалися й підтримуємо зв’язок далі». Однією з ключових тем їхньої дружби стала підтримка. Олена відкрито розповіла, що Терен допоміг їй із пошуком психолога, підтримкою в період емоційного виснаження. Зі свого боку, ветеран підтримував інфлюєнсерку під час скандалів, переважно, через мову (наприклад, говорила про норму бити російськомовних дітей). У її скандалах та публічних впливах, зокрема коли вона була під пильною увагою за свої висловлювання.

Раніше «Главком» писав, що нардеп Олексій Гончаренко погрожував Олені Мандзюк позбавленням батьківських прав.

Читайте також:

Теги: соціальні мережі блогер Холостяк СТБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столична прокуратура повідомила про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків
Блогерка Стужук назвала підозру в несплаті податків «політизованою атакою»
29 вересня, 19:35
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
30 вересня, 02:24
У 2026 році на державні телеканали буде виділено 106,4 мільярда рублів
Росія повертається до старих методів контролю за інформацією – ISW
30 вересня, 05:23
Лише у 2025 році «Укрпошта» вже витратила майже 12 млн грн на рекламні послуги
«Укрпошта» під час війни купує блогерів для реклами своїх послуг
1 жовтня, 16:26
Данія обмежує використання соцмереж для молоді через тривогу та депресію
Данія планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років
8 жовтня, 10:14
Софія Шамій стала однією з молодших учасниць конкурсу краси
Володарка титулу «Міс Україна» наважилась шукати кохання на шоу «Холостяк»
2 жовтня, 09:50
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки розробляє рекомендації для переговорів щодо членства України в ЄС
Туалет інституту, де працюють експерти з євроінтеграції, так вразив блогера, що він звернувся до уряду (фото)
1 жовтня, 10:09
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Оксана Волощук довірила свої рахунки аферистам
Відому блогерку, яка раніше працювала в ескорті, обурив Monobank: реакція Гороховського
16 жовтня, 15:41

Шоу-біз

Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
Експрем'єр Канади Джастін Трюдо та Кеті Перрі підтвердили свій роман
Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)
Полякова визнала провал своїх прогнозів щодо завершення війни в Україні (відео)
Комаров влаштував фотосесію найстарішій модельній парі в Україні. Йому – 93, їй – 88 років
Комаров влаштував фотосесію найстарішій модельній парі в Україні. Йому – 93, їй – 88 років
Буданов прийняв народну артистку, яка закупила понад сотню автівок для ЗСУ
Буданов прийняв народну артистку, яка закупила понад сотню автівок для ЗСУ
«Дєрєвня, гаварі нармально». Народна артистка розказала, як її родина виборювала право говорити українською
«Дєрєвня, гаварі нармально». Народна артистка розказала, як її родина виборювала право говорити українською

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua