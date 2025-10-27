Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
Інфлюєнсерка Олена Мандзюк та захисник України Олександр Терен були друзями упродовж останніх років
Блогерка Олена Мандзюк заблокувала ветерана, головного героя шоу «Холостяк-13» Олександра Терена Будька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі інфлюєнсерки.
Мандзюк, на яку лише в Instagram підписані понад мільйон фолловерів, повідомила в Threads - вона більше не спілкується з Тереном. Олена показала скриншот сторінки Олександра в Instagram, на якому видно – саме блогерка заблокувала профіль ветерана. «Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось», – написала Мандзюк.
Публікація стала несподіванкою для багатьох користувачів соцмереж. Деякі з них не промовчали та прокоментували пост Мандзюк. Відповідати на запитання блогерка не стала.
- Двояке відчуття... "З повагою до себе залишу без коментарів", але при цьому зроблю пост, щоб люди думали гадали!
- Люди мають повне право на власну думку.
- Єдине, що допомагало сприймати його після побаченого в проєкті це ваше ставлення. Була надія, що я помиляюсь і він може бути хорошою людиною.
На момент написання новини, Олександр Терен в соцмережах не відреагував на гучну заяву своєї вже колишньої подруги. Ветеран активно готується до міжнародних змагань Oceanman. Втім, на певні проблеми Терен все ж натякнув: «Сподіваюсь, там вдасться знайти відповіді на свої внутрішні питання», – зазначив Терен.
Знайомство між Оленою та Олександром відбулося на етапі, коли він ще не був широко відомим глядачам «Холостяка». Мандзюк згадувала, що Терен саме підписався на її Instagram-акаунт першим, після чого вони почали спілкуватися. Пізніше, уже під час участі Олександра у романтичному телевізійному проєкті, їхня комунікація стала частіше помітною – на заходах, у соціальних мережах, через спільну волонтерську, громадську діяльності.
Олена неодноразово заявляла, що між ними лише дружба. Зі свого боку, Олександр зазначав: «У нас спільне бачення життя, спільні ідеї… Але ми не у стосунках. Ми доволі близько спілкувалися й підтримуємо зв’язок далі». Однією з ключових тем їхньої дружби стала підтримка. Олена відкрито розповіла, що Терен допоміг їй із пошуком психолога, підтримкою в період емоційного виснаження. Зі свого боку, ветеран підтримував інфлюєнсерку під час скандалів, переважно, через мову (наприклад, говорила про норму бити російськомовних дітей). У її скандалах та публічних впливах, зокрема коли вона була під пильною увагою за свої висловлювання.
Раніше «Главком» писав, що нардеп Олексій Гончаренко погрожував Олені Мандзюк позбавленням батьківських прав.
Коментарі — 0