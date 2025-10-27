Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»

Інфлюєнсерка Олена Мандзюк та захисник України Олександр Терен були друзями упродовж останніх років

Блогерка Олена Мандзюк заблокувала ветерана, головного героя шоу «Холостяк-13» Олександра Терена Будька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі інфлюєнсерки.

Мандзюк, на яку лише в Instagram підписані понад мільйон фолловерів, повідомила в Threads - вона більше не спілкується з Тереном. Олена показала скриншот сторінки Олександра в Instagram, на якому видно – саме блогерка заблокувала профіль ветерана. «Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс. Але з поваги до себе, я залишу це без подальших коментарів, ми просто більше не спілкуємось», – написала Мандзюк.

Публікація блогерки Мандзюк про ветерана Терена скриншот: Threads/elena_mandziuk

Публікація стала несподіванкою для багатьох користувачів соцмереж. Деякі з них не промовчали та прокоментували пост Мандзюк. Відповідати на запитання блогерка не стала.

Двояке відчуття... "З повагою до себе залишу без коментарів", але при цьому зроблю пост, щоб люди думали гадали!

Люди мають повне право на власну думку.

Єдине, що допомагало сприймати його після побаченого в проєкті це ваше ставлення. Була надія, що я помиляюсь і він може бути хорошою людиною.

Коментарі під дописом блогерки Олени Мандзюк про ветерана Олександра Терена скриншот: Threads/elena_mandziuk

На момент написання новини, Олександр Терен в соцмережах не відреагував на гучну заяву своєї вже колишньої подруги. Ветеран активно готується до міжнародних змагань Oceanman. Втім, на певні проблеми Терен все ж натякнув: «Сподіваюсь, там вдасться знайти відповіді на свої внутрішні питання», – зазначив Терен.

У своєму Instagram Олександр Терен не згадує про колишню подругу, яка його заблокувала фото: Instagram/tsvit_terenu

Знайомство між Оленою та Олександром відбулося на етапі, коли він ще не був широко відомим глядачам «Холостяка». Мандзюк згадувала, що Терен саме підписався на її Instagram-акаунт першим, після чого вони почали спілкуватися. Пізніше, уже під час участі Олександра у романтичному телевізійному проєкті, їхня комунікація стала частіше помітною – на заходах, у соціальних мережах, через спільну волонтерську, громадську діяльності.

Олена неодноразово заявляла, що між ними лише дружба. Зі свого боку, Олександр зазначав: «У нас спільне бачення життя, спільні ідеї… Але ми не у стосунках. Ми доволі близько спілкувалися й підтримуємо зв’язок далі». Однією з ключових тем їхньої дружби стала підтримка. Олена відкрито розповіла, що Терен допоміг їй із пошуком психолога, підтримкою в період емоційного виснаження. Зі свого боку, ветеран підтримував інфлюєнсерку під час скандалів, переважно, через мову (наприклад, говорила про норму бити російськомовних дітей). У її скандалах та публічних впливах, зокрема коли вона була під пильною увагою за свої висловлювання.

Раніше «Главком» писав, що нардеп Олексій Гончаренко погрожував Олені Мандзюк позбавленням батьківських прав.