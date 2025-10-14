Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський

Полунін виступав у російських театрах, очолив Севастопольський театр опери та балету в окупованому Криму й відкрито підтримував путінський режим

Сергій Полунін – уродженець Херсона, колишній соліст Королівського балету в Лондоні, який здобув світову славу, але потрапив у низку політичних і скандальних історій через підтримку Путіна та роботу в Росії. «Главком» розповідає детальніше про скандального балетного танцівника Сергія Полуніна та пояснює, чому президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського громадянства.

Початок кар’єри і світова слава

Сергій Полунін народився в Херсоні і навчався у Київському хореографічному училищі. У 2003 році він переїхав до Лондона, де швидко здобув популярність і став наймолодшим прем’єром Лондонського Королівського балету – справжньою легендою свого покоління.

Сергій Полунін, уродженець Херсона, танцівник балету фото з відкритих джерел

Переїзд до Росії і політична діяльність

У 2012 році Полунін виїхав з Великої Британії до Росії, де працював у московському Театрі імені Станіславського та Немировича-Данченка. У 2018 році він отримав російське громадянство, став довіреною особою Путіна на виборах та активно висловлював підтримку російській владі.

«Росія для мене завжди була і є добром, я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих та безсовісних людей, які створюють революції в Україні, Грузії та інших країнах», – написав він, коментуючи новий паспорт, і розповів, що висловлює підтримку президенту Росії Володимиру Путіну, за яким танцівник «бачить правду».

Полунін називає Путіна «ангелом» і відкрито підтримує його політику фото: російські ЗМІ

Він також відкрито заявляв про захоплення Путіним: «Путін для мене – ангел. Я бачу його ангелом, який був посланий згори, цей лідер справді від Бога, він посланий Росії, напевно, за якісь добрі справи, ми його заслужили, пройшли свої випробування та муки. Країні дається той лідер, якого країна заслужила, мені здається, він найсильніший, найкращий лідер».

Скандали і міжнародна кар’єра

Полунін також потрапляв у скандали через політичні та соціальні заяви. Він записав відео, на якому плакав і скаржився, що його «батьківщина» скасувала виступ на концерті на Червоній площі в Москві, присвяченому анексованим регіонам України, і назвав це «ножем у спину».

За день до концерту Полуніна запросили станцювати під пісню співака Шамана «Встанем», присвячену загиблим російським солдатам, проте без пояснення причин заборонили його номер. «Хлопці, я ж вас захищав», – звернувся він до російських чиновників, звинувативши їх у тому, що вони «прогнулися».

Скандальний танцюрист також втратив підтримку з боку Кремля через свої гомофобські та сексистські пости в Instagram. «Ну, немає. Російська адміністрація сказала мені перестати забруднювати їх медіа-простір», – пояснив Полунін виданню The Guardian.

Артист виконував концерти за кордоном, зокрема у Ташкенті, де номер про загиблих російських солдатів викликав обурення офіційних осіб.

Танцюрист заявив, що йому скасували виступ через намір виїхати з Росії фото з відкритих джерел

У Москві скасували шоу артиста балету Сергія Полуніна, який підтримує війну в Україні, після того, як він повідомив про бажання виїхати з Росії. Танцюрист заявив, що підконтрольне мерії Конгресно-виставкове бюро «заборонило» його виступ із дружиною, фігуристкою Оленою Ільїних. За словами Полуніна, йому сказали, що «державні кошти не повинні витрачатися на тих, хто не пов'язує свого майбутнього з Росією».

Він також вивіз бабусю з Херсона до Росії після відходу українських військ: «Вона приїхала в Росію з Херсона. Щоправда, поки добиралася, загубилася в Туреччині в аеропорту аж на 24 години. І мені довелося терміново летіти туди й шукати її. Усе обійшлося, знайшлася», – розповів Полунін.

Водночас Полунін пропустив зустріч із Путіним під час вручення державної нагороди:

«Ще один молодий, але вже визнаний майстер, який вписав свої сторінки у світову історію хореографії, – це артист балету Сергій Володимирович Полунін. Тільки чогось я його не бачу», – засмутився Путін.

Татуювання

Полунін має кілька татуювань з обличчям Путіна, а також український герб. Нещодавно він зробив ще одне татуювання на скроні у вигляді Зірки Давида.

Сергій Полунін має три татуювання з обличчям Путіна, український герб та зірка на скронях фото з відкритих джерел

Від'їзд із Росії

У 2024 році Полунін заявив про від’їзд із Росії після того, як його звільнили із Севастопольського театру.

«Душа не на місці. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Давно мій час у Росії минув, ніби зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років».

Зараз він живе в Ізраїлі, називає себе «єврейським танцівником», зробив татуювання у вигляді Зірки Давида на скроні та намагається отримати ізраїльський паспорт.