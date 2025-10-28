Головна Техно Телеком
У WhatsApp додадуть корисну функцію: як вона працюватиме

Дарія Демяник
Дарія Демяник
У WhatsApp додадуть корисну функцію: як вона працюватиме
Йдеться про можливість керувати обсягом пам'яті для кожного чату
фото: depositphotos.com

Якщо тестування пройде вдало, то функція з'явиться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів

Журналісти виявили у свіжій бета-версії WhatsApp корисне нововведення. Воно дасть змогу користувачам бачити, скільки в пам'яті їхнього смартфона займає кожен із чатів і видалити непотрібні файли в ньому. Про це пише WABetaInfo, передає «Главком».

За інформацією WABetaInfo, у розділі інформації про чат з'явилася нова опція «Керування сховищем», яка надає у форматі галереї перегляд усіх файлів – фотографій, відео, «гіфок», документів – та інших вкладень.

У WhatsApp додадуть корисну функцію: як вона працюватиме фото 1
фото: WABetaInfo

WhatsApp уже має опцію «Медіа, посилання та документи» в кожному чаті, яка відкриває галерею спільних файлів. Однак він не показує, скільки місця займає кожен із них. Тепер можна буде видаляти медіафайли та повідомлення, не зачіпаючи інші чати.

Якщо тестування пройде вдало, то функція з'явиться вже в наступному оновленні клієнта для смартфонів.

Нагадаємо, що сервіс обміну повідомленнями WhatsApp додає нову функцію, що дозволяє залишати голосові повідомлення у разі пропущеного дзвінка. 

Теги: WhatsApp соціальні мережі інтернет

