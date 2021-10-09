Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземців за підозрою у шпигунстві – ЗМІ
У затриманих виявили зброю та російські паспорти
Шість іноземних громадян затримані в Туреччині за підозрою в шпигунстві, повідомив телеканал CNN Turk.
За його даними, операція із затримання проводилася турецькими спецслужбами в Стамбулі і Антальї. Національність затриманих не повідомляється.
Телеканал стверджує, що в ході операції у затриманих були виявлені зброя і паспорти Російської Федерації. Однак CNN Turk уточнив, що на даний момент не ясно, чи є документи оригінальними або підробленими.
У матеріалі турецького телеканалу йдеться, що затримані планували напади на іноземців з метою отримання секретних даних. Їх звинувачують у політичному і військовому шпигунстві.
До слова, раніше американське дослідженя показало, що Росія є найбільшою загрозою для кібербезпеки світу.
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