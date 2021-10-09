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    Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземців за підозрою у шпигунстві – ЗМІ

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    Наразі турецька поліція встановлює, яку саме інформацію збирали шпигуни на території країни - Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземців за підозрою у шпигунстві – ЗМІ
    Наразі турецька поліція встановлює, яку саме інформацію збирали шпигуни на території країни
    фото з відкритих джерел

    У затриманих виявили зброю та російські паспорти

    Шість іноземних громадян затримані в Туреччині за підозрою в шпигунстві, повідомив телеканал CNN Turk.

    За його даними, операція із затримання проводилася турецькими спецслужбами в Стамбулі і Антальї. Національність затриманих не повідомляється.

    Телеканал стверджує, що в ході операції у затриманих були виявлені зброя і паспорти Російської Федерації. Однак CNN Turk уточнив, що на даний момент не ясно, чи є документи оригінальними або підробленими.

    У матеріалі турецького телеканалу йдеться, що затримані планували напади на іноземців з метою отримання секретних даних. Їх звинувачують у політичному і військовому шпигунстві.

    До слова, раніше американське дослідженя показало, що Росія є найбільшою загрозою для кібербезпеки світу.

    Експерти Microsoft дійшли висновку, що 58% всіх виявлених ними за рік кібератак були здійснені саме з території РФ. Причому російські хакери стали атакувати не тільки більше, але й ефективніше. Якщо роком раніше успішними ставали 21% атак, то тепер хакери домагаються результату майже в третині випадків.

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    Теги: Туреччина Росія ЗМІ зброя шпигун документи Microsoft
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    Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземців за підозрою у шпигунстві – ЗМІ