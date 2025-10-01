Реальна драма у Театрі ім. Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени

Керівник театру підтверджує факт інциденту, але не вдається у деталі

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 вересня стався інцидент, під час якого актор погрожував травмувати себе зумисно. Про це «Главкому» повідомили свідки події. У цей день у головному драматичному театрі країни проходив конкурс на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу. Під час прослуховування один з конкурсантів, за інформацією «Главкома», розбив скляну пляшку, підніс шматок скла до своєї руки і почав погрожувати конкурсній комісії завдати собі травму.

Сам факт інциденту в коментарі «Главкому» підтвердив генеральний директор-художній керівник театру, народний артист Євген Нищук, проте він не став називати актора, що влаштував цю драму. «Він (актор, що претендував на посаду в театрі – «Главком») виніс на сцену як реквізит спеціальну металеву вагу і пляшку. Себто він заготував цей епізод, це не була спонтанна ситуація, він приготував собі реквізит для цього епізоду», – розповів Нищук.

Оголошення про кадровий конкурс, який проходив в Театрі Франка 29 вересня скріншот сторінки сайта Театру

За словами керівника театру, приблизно у той же час, коли проходили прослуховування до адміністрації театру зателефонував родич актора. «Цей родич сказав, що він (чоловік, який прийшов на прослуховування на ім’я Іван, – «Главком») має певні проблеми. Він зараз лікується, певно, на антидепресантах».

Формат прослуховування і відбору на посаду в трупі Національного театру передбачає завдання, які дає режисер. Зокрема, Давид Петросян (популярний режисер, який працює у театрі Івана Франка), попросив претендента: «Будь ласка, зробіть це, а той відразу розбив цю пляшку, сказав: «Ні, я буду вам це казати». Я сказав: «Іване, заспокойтесь, прочитайте нам ще щось, що ви хочете». Він прочитав вірш. Ми подякували, прибрали скло, та й продовжили», – додав Ніщук.

За словами керівника театру, через це інцидент прослуховування не перервали.

