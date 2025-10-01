Головна Країна Культура
Реальна драма у Театрі ім. Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Наталія Сокирчук
Реальна драма у Театрі ім. Франка: актор, що претендував на місце у трупі, погрожував порізати собі вени
Камерна зала Театру Франка, де проходив кадровий конкурс
Керівник театру підтверджує факт інциденту, але не вдається у деталі

У Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка 29 вересня стався інцидент, під час якого актор погрожував травмувати себе зумисно. Про це «Главкому» повідомили свідки події. У цей день у головному драматичному театрі країни проходив конкурс на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу. Під час прослуховування один з конкурсантів, за інформацією «Главкома», розбив скляну пляшку, підніс шматок скла до своєї руки і почав погрожувати конкурсній комісії завдати собі травму.

Сам факт інциденту в коментарі «Главкому» підтвердив генеральний директор-художній керівник театру, народний артист Євген Нищук, проте він не став називати актора, що влаштував цю драму. «Він (актор, що претендував на посаду в театрі – «Главком») виніс на сцену як реквізит спеціальну металеву вагу і пляшку. Себто він заготував цей епізод, це не була спонтанна ситуація, він приготував собі реквізит для цього епізоду», – розповів Нищук.

Оголошення про кадровий конкурс, який проходив в Театрі Франка 29 вересня
Оголошення про кадровий конкурс, який проходив в Театрі Франка 29 вересня
За словами керівника театру, приблизно у той же час, коли проходили прослуховування до адміністрації театру зателефонував родич актора. «Цей родич сказав, що він (чоловік, який прийшов на прослуховування на ім’я Іван, – «Главком») має певні проблеми. Він зараз лікується, певно, на антидепресантах».

Формат прослуховування і відбору на посаду в трупі Національного театру передбачає завдання, які дає режисер. Зокрема, Давид Петросян (популярний режисер, який працює у театрі Івана Франка), попросив претендента: «Будь ласка, зробіть це, а той відразу розбив цю пляшку, сказав: «Ні, я буду вам це казати». Я сказав: «Іване, заспокойтесь, прочитайте нам ще щось, що ви хочете». Він прочитав вірш. Ми подякували, прибрали скло, та й продовжили», – додав Ніщук.

За словами керівника театру, через це інцидент прослуховування не перервали.

Як повідомляв «Главком», відомий актор театру імені Івана Франка, заслужений артист України та «геній дубляжу» Дмитро Завадський потрапив до лікарні з підозрою на інсульт. Про погіршення стану актора повідомив його колега, актор і режисер дубляжу Павло Скороходько. За його словами, Дмитро зараз потребує серйозної медичної допомоги, а також підтримки небайдужих людей.

Теги: Євген Нищук конкурс артист Театр Франка

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
