Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
Євроініціатива оголосила конкурс на радника з комунікацій для антикорупційних органів
колаж: glavcom.ua

Контракт передбачений на пів року, а максимальна ставка – 200 євро на день

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) оголосила конкурс на старшого радника з комунікацій для Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За пів року контракту експерту готові заплатити до 30 тис. євро (до 5 тис. євро на місяць). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт EUACI.

Згідно з умовами, максимальна денна ставка становитиме 200 євро. Оплату обіцяють здійснювати щомісяця.

НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць фото 1
скріншоти з сайту EUACI

Від радника очікують не лише поради з кризових комунікацій та протидії дезінформації, а й допомогу у створенні комунікаційних стратегій, організації пресконференцій, підготовці інформаційних кампаній для української та міжнародної аудиторії. Окремо зазначено, що фахівець має навчати співробітників НАБУ та САП і координувати роботу з іншими антикорупційними структурами.

Кандидат повинен мати щонайменше п’ять років досвіду у сфері комунікацій, профільну освіту, добре знати українську й англійську. Досвід роботи з органами влади та розуміння антикорупційної реформи буде перевагою.

Раніше «Главком» писав, що НАБУ змушено було закрити свою скандальну справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer. Як зазначають правоохоронці, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі «ухвалене законне рішення».

У НАБУ пояснили, що попередні оцінки не завжди завершуються встановленням факту злочину чи притягненням до відповідальності. Водночас подібні випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур. Там наголосили, що і НАБУ, і САП діють виключно в межах закону та в інтересах суспільства і держави.

Читайте також:

Теги: НАБУ конкурс САП розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Федір Христенко, якого підозрюють у державній зраді, є важливим свідком у справі «російського сліду» у НАБУ
Цінний дубайський свідок. Хто такий Федір Христенко та чому його схопили саме зараз
6 вересня, 20:35
Контррозвідка СБУ затримала агентів-виконавців ще у лютому 2025 року, з того часу тривали комплексні заходи
СБУ викрила агентів воєнної розвідки Росії, які коригували обстріли Києва
19 серпня, 14:14
Магамедрасулов заявив, що з моменту затримання його жодного разу не допитували
Підозра у пособництві РФ. Детектив НАБУ прокоментував свій арешт
19 серпня, 11:10
24-річний Роман Смолянюк служив у підрозділі Національної гвардії
Український нацгвардієць, якого вважали зниклим безвісти, перейшов на бік росіян
23 серпня, 19:50
Молодик нападав на жінок у готельних номерах
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
27 серпня, 01:11
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці
26 серпня, 10:24
Окрім завищених цін, Басалаєва виділила ще одну поширену проблему – завищення обсягів робіт
Держаудитслужба продемонструвала, що відбувається з проєктами відбудови, де завищуються ціни
28 серпня, 16:57
У провадженнях фігурують 14 підозрюваних
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
4 вересня, 15:54
Через пошкодження ділянки обмежено рух приміських потягів на Фастів
Вибух у поїзді біля Боярки: Свириденко показала, як усувають наслідки (фото)
Вчора, 17:37

Події в Україні

Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині
Сили Оборони зірвали спробу інфільтрації російських окупантів у Ямпіль на Донеччині
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
Стефанішина почала роботу на посаді посла, уряд схвалив проєкт держбюджету. Головне за 15 вересня
Стефанішина почала роботу на посаді посла, уряд схвалив проєкт держбюджету. Головне за 15 вересня
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Сьогодні, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Сьогодні, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua