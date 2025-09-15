НАБУ та САП терміново шукають хорошого піарника: платитимуть до 5 тис. євро на місяць

Контракт передбачений на пів року, а максимальна ставка – 200 євро на день

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) оголосила конкурс на старшого радника з комунікацій для Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За пів року контракту експерту готові заплатити до 30 тис. євро (до 5 тис. євро на місяць). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт EUACI.

Згідно з умовами, максимальна денна ставка становитиме 200 євро. Оплату обіцяють здійснювати щомісяця.

скріншоти з сайту EUACI

Від радника очікують не лише поради з кризових комунікацій та протидії дезінформації, а й допомогу у створенні комунікаційних стратегій, організації пресконференцій, підготовці інформаційних кампаній для української та міжнародної аудиторії. Окремо зазначено, що фахівець має навчати співробітників НАБУ та САП і координувати роботу з іншими антикорупційними структурами.

Кандидат повинен мати щонайменше п’ять років досвіду у сфері комунікацій, профільну освіту, добре знати українську й англійську. Досвід роботи з органами влади та розуміння антикорупційної реформи буде перевагою.

Раніше «Главком» писав, що НАБУ змушено було закрити свою скандальну справу проти виробника тепловізійних прицілів Archer. Як зазначають правоохоронці, підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського Союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі «ухвалене законне рішення».

У НАБУ пояснили, що попередні оцінки не завжди завершуються встановленням факту злочину чи притягненням до відповідальності. Водночас подібні випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур. Там наголосили, що і НАБУ, і САП діють виключно в межах закону та в інтересах суспільства і держави.